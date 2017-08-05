Kızılay Kart, 1 Milyondan Fazla Mülteciye Ulaşacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İnsani Yardım Ofisi’nin (ECHO) Türkiye Başkanı Jane Lewis, AB’nin mali kaynağını sağladığı, Türkiye’de kamp dışında yaşayan mültecilere dağıtılan “Kızılay Kart” programına ilişkin, “Şu an kadar 850 binden fazla kişiye ulaştık. Önümüzdeki aylarda 1 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

Fert Başına Aylık 120 Lira

AB Komisyonu’nun 348 milyon avro maddî kaynak sağladığı ve Türk Kızılayı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) ortaklığında yürütülen program kapsamında, kamp dışında bulunan Suriye vatandaşı ve İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı diğer mülteciler, “Kızılay Kart” aracılığıyla ailedeki fert başına aylık 120 Türk Lirası (TL) nakit yardım alabiliyor.

348 Milyon Avroluk Bütçe Ayrıldı

Lewis, eylülde 1 yılını tamamlayacak olan “Kızılay Kart” programına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de geçen ay itibariyle aylık nakit yardım alan mültecilerin sayısının 850 bine ulaştığını ve bunun bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Lewis, “Kızılay Kart programının ilk etabı için ayrılan bütçe 348 milyon avro. Projenin ikinci etabı için en azından 2018 yılının sonuna kadar devam etmeliyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

100 Liradan 120 Liraya Arttırıldı

Programa kayıtlı mülteci ailelerde fert başına yapılan aylık ödeme miktarının geçen ay itibariyle 100 TL’den 120 TL’ye arttırıldığını hatırlatan Lewis, bu sayede mültecilere daha fazla destek olabileceklerinin altını çizdi.