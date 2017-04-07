Kızıl Ordu Korosu İstanbul’da Esedseverleri Motive Edecek!

Geçtiğimiz yıl Suriye’deki işgalci Rus askerlerine moral vermek için çıktığı seferde uçağı düşen ve 64 üyesi Karadeniz’de balıklara yem olan Kızıl Ordu Korosu bu kez İstanbul’daki Esedseverleri motive etmek için geliyor!

HAKSÖZ-HABER

Rusya’nın Suriye’deki piyonu Esed’le birlikte işlediği sistematik cinayetlerin en son Han Şeyhun’daki kimyasal saldırıyla dünya gündemine oturduğu bir vasatta kızıl emperyalizmin borazanı Kızıl Ordu Korosu İstanbul’a konser vermeye geliyor.

Kızıl Ordu Korosu, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 7 ve 8 Nisan tarihlerinde konser icra edecek. Koro, 7 Nisan Cuma günü (bugün) “özel davetliler”e, 8 Nisan Cumartesi günü ise biletli izleyicilere konser verecek.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Suriye’de katil Esed’in baş hamisi Rusya’ya bağlı Kızıl Ordu Korosu’nun İstanbul’a gelerek Esedseverlere moral vermesine tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları konsere izin veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdi.

Rusya’nın Suriye’de insanlık suçu işlediği ve İdlib’deki son kimyasal saldırı suçunun da doğrudan olmasa bile dolaylı faili olduğunun altının çizildiği paylaşımlarda tüm bu zulüm ve kıyımların arkasındaki katillerin sözcüsü olan Kızıl Ordu Korosu’nun Türkiye’ye geliyor olması bir utanç olarak nitelendirildi.