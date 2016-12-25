Kızıl Ordu Korosu Halep Kalesinde Yılbaşı Konseri mi Verecekti?

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25.12.2016 21:55
Kızıl Ordu Korosu Halep Kalesinde Yılbaşı Konseri mi Verecekti?
Beşar Esed, Karadeniz'deki uçak kazasıyla ilgili 'Uçakta bizlerle ve Halep halkıyla zafer ve bayram sevincini paylaşmaya gelen dostlarımız bulunuyordu' ifadelerini kullandı.

Moskova'dan havalanan ve Soçi'de yakıt ikmali yapıp Suriye Lazkiye'deki Rus askeri üssüne gitmesi planlanan uçak Soçi'den kalktıktan kısa bir süre sonra düştü. Rusya'yı yasa boğan olayla ilgili Rejimin kanlı lideri Beşar Esed'den ilk yorum geldi

Putin'e Taziye Mesajı

Beşar Esed, Karadeniz'deki uçak kazası nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye mesajı gönderdi.

"Uçakta Sevincimizi Paylaşmaya Gelen Dostlarımız Vardı"

SANA'nın haberine göre Esed, Putin'e gönderdiği telgrafta "Rus Tu-154 uçağının düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Uçakta bizlerle ve Halep halkıyla zafer ve bayram sevincini paylaşmaya gelen dostlarımız bulunuyordu" ifadelerini kullandı. (Timetürk)

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