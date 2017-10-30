Kırşehir'deki FETÖ Davasında Sanıklara 42 Yıla Kadar Hapis Cezaları Verildi

Kırşehir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün il yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yargılanan 19 tutuklu 23 sanık, 42 yıl ile 5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 19 tutuklu, 23 sanık ve avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından son savunmaları alınan tutuklu sanıklar, iddianamedeki "FETÖ/PDY üyeliği, örgüte finans ve eleman sağlamak, örgüt yöneticiliği, 16 gayrimenkulü usulsüz işlemlerle 2007 ve 2008 yıllarında örgüte kazandırmak, terörizmin finansmanı, nitelikli dolandırıclık, haksız edinilen mal varlığını aklama" suçlamalarını reddederek beraat ve tahliyelerini talep etti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin örgütlü suç işlediklerine yönelik somut deliller bulunmadığını, tanık ifadelerinde çelişkiler olduğunu ileri sürerek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Heyet, Murat Baran'a 42 yıl 6 ay ve 130 bin lira, Musa Arslan'a 29 yıl ve 80 bin lira, Şuayip Eraslan'a 27 yıl 9 ay ve 130 bin lira, Fevzi Umucu'ya 26 yıl 6 ay ve 120 bin lira, Recep Ergül'e 26 yıl 3 ay ve 130 bin lira, Mustafa Fehmi İlhan'a 26 yıl 3 ay ve 130 bin lira, Ramazan Düğer'e 19 yıl 6 ay ve 80 bin lira, Öztürk Cansu'ya 15 yıl 5 ay ve 67 bin lira, Hamdi Çanakçı'ya 15 yıl 5 ay ve 67 bin lira, Ali Kesinkılıç'a 15 yıl 5 ay ve 67 bin lira, Rasim Duran'a 15 yıl 5 ay ve 67 bin lira, Mustafa Efe'ye 15 yıl 5 ay ve 67 bin lira, Erol Şengök'e 14 yıl 2 ay ve 67 bin lira para cezası, Muhterem Uçar, Hüseyin Çepik, Servet Umucu ve Mehmet Bayraktar'a 12'şer yıl, Mesut Hazin ve Adem Kesmin'e 8 yıl 9'ar ay, 9 ay, Hacı Kaymaz'a 7 yıl 6 ay, Ali Murat Şengök ile İbrahim Altıparmak'a 6 yıl 3'er ay ve Battal Saraç'a 5 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, istinaf ve Yargıtay sürecini gözeterek Hacı Kaymaz, Hamdi Çanakçı ve Battal Saraç'ın tahliyelerini kararlaştırdı.

AA