“Kırmızı Ette Fiyatlar Düşmeli”

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, kırmızı karkas et ve canlı hayvan ithalatına yönelik gümrük vergisi düzenlemelerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

AA’da yer alan habere göre, karkas et ithalatının yanlış olduğunu savunan Tunç, “Bununla ilgili kararname çıktı ama Bakan’ımızla görüşmelerimizde kesinlikle üreticiyi mağdur etmeyeceklerini ve kontrol belgesi vermeyeceklerini bize deklare etti.” ifadelerini kullandı.

Tunç, kararname henüz yürürlüğe girmemesine rağmen toptan et fiyatlarının bir hafta içerisinde geçen yıla göre yaklaşık 2 lira düştüğüne dikkat çekerek, “Bu düşüş marketlere ve raflara yansımadı. Bugün 50 liraya ürün satan bir market ya da kasabın et fiyatını yüzde 7-8 düşürmesi gerek. Ben her şeyden önce bir tüketiciyim. Tüketici haklı olarak ucuza yemek istiyor ama bunun bir maliyeti olduğunu da unutmamalı. Karkas etin bize maliyeti 24 lira. Bunun altına satılan her ürün bizleri çıkmaza sokar.” diye konuştu.

Sektördeki aracıların kaldırılması durumunda Birlik olarak ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını anlatan Tunç, “Birlik olarak ne kadar et isteniyorsa vermeye hazırız. Bu durum yüzde 15-20 gibi eti ucuzlatır. Et üreticiden çıktıktan sonra birçok kez el değiştirerek tüketiciye ulaşıyor. Aracıyı kaldırarak tüketiciyle direkt biz muhatap olmak istiyoruz. Üretici ve tüketicinin el ele vermesiyle daha ucuz ve güvenli tüketim sağlanacağını düşünüyorum. Bunun için bir yasal düzenleme gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.