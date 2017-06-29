Kirli İttifak Dahlan’ı Gazze’ye Taşımayı mı Planlıyor?

Halen BAE’de yaşayan ve Ortadoğu’daki pek çok kirli senaryoda aktif imzası bulunan el-Fetih’in eski Gazze güvenlik şefi 55 yaşındaki Muhammed Dahlan’ın yeniden Gazze’de liderliğe hazırlandğı iddia edildi.

Haaretz’de Zvi Barel imzalı yorumda planın yürüyebilmesi için Mısır’ın Hamas’ı sıkıştırmaya çalıştığı ve Dahlan’ın gelmesi halinde Refah sınır kapısının açılacağı vaadinde bulunduğunu yazdı.

Hamas tarafından Gazze’den püskürtülen Dahlan 2011’de Mahmut Abbas’a karşı darbe planladığı iddiasıyla Fetih’ten de kovulmuş ve BAE’de yaşamaya başlamıştı.