Kırklareli’nde Liselilerden Yardımlaşma Örneği

Kırklareli Anadolu Lisesi’nde, öğrencilerin yardımlaşma ve paylaşma duygularının geliştirilmesi, sevgi ortamının oluşturulması amacıyla başlatılan “Kanka Bugün Bendensin” kampanyasıyla öğrenciler, ihtiyaç sahibi veya harçlıklarını unutan arkadaşlarının mağdur olmaması için askıya ayran, su ile tost ve hamburger gibi yiyecek ve içecekler asıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıldır sürdürülen projeyle ihtiyaç sahibi veya harçlıklarını evlerinde unutan öğrencilerin kampanyadan yaralandığını söyledi.

“Öğrenciler Arasında Bir Sevgi Köprüsü Oluştu”

Öğrencilerin “Yanımda harçlık yok.” diye hiç endişelerinin bulunmadığını belirten Aşım, kampanyayla öğrenciler arasında bir sevgi köprüsü oluştuğunu belirtti.

Kampanyanın herkese örnek olması gerektiğini vurgulayan Aşım, öğrencilerin diğer arkadaşlarıyla harçlıklarını paylaşması kadar güzel bir duygunun olamayacağına işaret etti.

“Alan El Veren Eli Görmemiş Oluyor”

Vicdan ve akıl sahibi bireyler yetiştirmenin en büyük örneğinin bu okulda somut olarak görüldüğüne işaret eden Aşım, “Eğitimde yakından uzağa ilkesi ile öncelikle kendine saygı duyan, kendini, arkadaşlarını, ailesini, ülkesini ve vatanını seven bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiş bir eğitim sistemimiz var. Değerler eğitimi ile perçinlenmiş eğitim sistemimiz bize 15 Temmuz’da vicdan sahibi, akıl sahibi bireyler yetiştirmenin en az akademik başarısı olan bireyler yetiştirmek kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu kampanyayla öğrencilere paylaşma, yardımlaşma ve sevgi aşılanmış oluyor. Bu kampanyanın örnek olacağına inanıyorum. İnsanlık hâli bazen insanın cebinde harçlık olmuyor ama bu okulda öğrenciler bunu aşmış durumda. Yanında fazla harçlığı olan öğrenci, hiç harçlığı olmayan arkadaşına yardım ediyor. Askı uygulaması ile veren el alan eli, alan el veren eli görmemiş oluyor.” diye konuştu.