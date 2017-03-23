Kırk Taklanın Ödülü
MUSA ÜZER / HAKSÖZ-HABER
Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarının partide, bürokraside ve medyada öne çıkardığı isimlerden genel anlamda İslami çevrelerin rahatsız olduğu aşikâr. Söylemleri ve eylemleriyle güvensizlik telkin eden bu kişiler geri çekilmediği gibi, bir de taltif ediliyorlar. İktidar sahipleri eleştirilere kulaklarını tamamen kapatan bir nobranlıkla bildiklerini okumaya devam ediyorlar.
Geçmişten gelen ilişkilerini ya da hemşerilik bağlarını kullanarak menfaat şebekesi örgütlenmesine giren güvensizlik abideleri başta Erdoğan olmak üzere iktidar sahiplerinin etrafında çöreklenmeyi gayet iyi beceriyorlar. Elbette bu duruma zemin hazırlayanlar ve bunu devam ettirenler esas sorumludurlar. Siyasetin yozlaşmasını derinleştirmekten başka bir işe yaramayan bu vasatın geniş toplum kesimlerinde uyandırdığı rahatsızlığı görmeyenler yanılgı içindedirler.
Bu minvalde gerek yazılarıyla gerek konuşmalarıyla menfaat şebekesinin pelikan kolundan Salih Tuna namlı Davut Kayacı ikide bir “o kadar uğraşıyorum, bir uçağa binemedim!” ağlama, sızlamalarının karşılığı olsa gerek TRT Yönetim Kurulu üyeliğine atanmış. Hani o 28 Şubat günlerinde belgeseller çektiği TRT’nin.
Yakın zamana kadar (yani bir iki aya kadar) her fırsatta ama sinsice İran savunusu ve propagandası yapan zat-ı muhteremin, Haleb süreciyle birlikte artık işi zora bindiğinden, şebbihalaşmış tezlerine ara verip, asli yüzünü perdeleyerek Trump ve Putin methiyeleriyle meşgul olurken, mahdumları vasıtasıyla da “duvardiblerinde” edepsizce Müslümanlara sövme işini kotardığı malumdu. Deşifre olduğu zamanki panik hali ise tam evlere şenlikti! Bir dedektif gibi aracı olabilecek kişileri tespit çalışmasından, ağlamalı-yeminli ilgisizlik beyanlarına başvurmaktan imtina etmiyordu.
Şimdilik TRT Yönetim Kurulu üyeliğine kapağı atarak kendini kurtarmış hiç de salih sayılmayacak bu beye diyebileceğimiz fazla bir şey yok, kırk takla atıp hedeflediği menzile ulaşmış olmanın tadını bu dünyada çıkartsın, akıbet ise ancak muttakilerindir!
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- ‘Tevhitten Sonraki İlk Görev Servetin Adil Yönetimidir’Yazısında Kur’an’ın Tevhid’den sonra üzerinde en çok durduğu konunun servetin adil yönetimi olduğunu belirten Faruk Beşer, ilk inen sûrelerden hareketle buna örnekler veriyor.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Kırk Taklanın Ödülü
- ABD ve Ortakları Musul'da Yine “Yanlışlıkla” Katliam Yaptı: 43 Ölü
- Kuzey Kore’nin Türkiye’deki Mal Varlığı Dondurulacak
- Uludağ Üniversitesi’nde Seyyid Kutub’un Şahitliği Konuşuldu
- Genç Mühendisler Platformu'ndan TMMOB'a Bağlı Odalara Protesto
- Suriyeli Muhalifler: “IŞİD’in Bitmesi, Esed'in Gitmesiyle Mümkün Olacak”
- Çukurca’da PKK Saldırısı: Bir Asker Hayatını Kaybetti!
- İHH Yetimler İçin Burkina Faso’da
- Londra’da Ölenler İnsan, Rakka’dakiler Ne?
- Saddam'ı Sorgulayan CIA Ajanından ‘Kimyasal Silah Bulmadık’ İtirafı
- Tahriru’ş-Şam’dan Hama Operasyonuna Dair Açıklama
- Katil Esed, Şam ve İdlib Kırsalında Sivillere Saldırdı
- PKK/PYD: Afrin'de Türkiye'nin Vurduğu Bölgeye Rus Askeri Konuşlandı
- Genç Mühendisler Platformu'ndan TMMOB'a Bağlı Odalara Protesto
- Kuzey Kore’nin Türkiye’deki Mal Varlığı Dondurulacak
- Özgür-Der, Referandum Kararını Açıkladı
- Tahrir’uş Şam ve ÖSO'nun Hama Operasyonu Bombalı Araçlarla Başladı
- Edepsizliği Edebiyat Sanan Diri Ozanlar Derneği Dergisi Kapandı
- İstanbul’da Yaşamın Mahalle Mahalle Profili Çıkarıldı
- ABD’den 'Elektronik Cihaz Yasağı' Açıklaması
- Usulsüzlük Yapmakla Suçlanan Fransa İçişleri Bakanı İstifa Etti
- Kuzey Kore: ABD ile Savaşa Hazırız, Korkmuyoruz
- Kapalı Görüş, Çocuk Mahpusları Nasıl Etkiliyor?
- PYD/PKK Bölgesinden Hatay’a Ateş Açıldı: Bir Asker Hayatını Kaybetti!
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim