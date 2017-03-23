Kırk Taklanın Ödülü

Yalakalığın prim yaptığı iddiasını ispatlayan örnekler çoğaldıkça kirlenme süreci daha kuşatıcı bir görünüm almakta.

MUSA ÜZER / HAKSÖZ-HABER

Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarının partide, bürokraside ve medyada öne çıkardığı isimlerden genel anlamda İslami çevrelerin rahatsız olduğu aşikâr. Söylemleri ve eylemleriyle güvensizlik telkin eden bu kişiler geri çekilmediği gibi, bir de taltif ediliyorlar. İktidar sahipleri eleştirilere kulaklarını tamamen kapatan bir nobranlıkla bildiklerini okumaya devam ediyorlar.

Geçmişten gelen ilişkilerini ya da hemşerilik bağlarını kullanarak menfaat şebekesi örgütlenmesine giren güvensizlik abideleri başta Erdoğan olmak üzere iktidar sahiplerinin etrafında çöreklenmeyi gayet iyi beceriyorlar. Elbette bu duruma zemin hazırlayanlar ve bunu devam ettirenler esas sorumludurlar. Siyasetin yozlaşmasını derinleştirmekten başka bir işe yaramayan bu vasatın geniş toplum kesimlerinde uyandırdığı rahatsızlığı görmeyenler yanılgı içindedirler.

Bu minvalde gerek yazılarıyla gerek konuşmalarıyla menfaat şebekesinin pelikan kolundan Salih Tuna namlı Davut Kayacı ikide bir “o kadar uğraşıyorum, bir uçağa binemedim!” ağlama, sızlamalarının karşılığı olsa gerek TRT Yönetim Kurulu üyeliğine atanmış. Hani o 28 Şubat günlerinde belgeseller çektiği TRT’nin.

Yakın zamana kadar (yani bir iki aya kadar) her fırsatta ama sinsice İran savunusu ve propagandası yapan zat-ı muhteremin, Haleb süreciyle birlikte artık işi zora bindiğinden, şebbihalaşmış tezlerine ara verip, asli yüzünü perdeleyerek Trump ve Putin methiyeleriyle meşgul olurken, mahdumları vasıtasıyla da “duvardiblerinde” edepsizce Müslümanlara sövme işini kotardığı malumdu. Deşifre olduğu zamanki panik hali ise tam evlere şenlikti! Bir dedektif gibi aracı olabilecek kişileri tespit çalışmasından, ağlamalı-yeminli ilgisizlik beyanlarına başvurmaktan imtina etmiyordu.

Şimdilik TRT Yönetim Kurulu üyeliğine kapağı atarak kendini kurtarmış hiç de salih sayılmayacak bu beye diyebileceğimiz fazla bir şey yok, kırk takla atıp hedeflediği menzile ulaşmış olmanın tadını bu dünyada çıkartsın, akıbet ise ancak muttakilerindir!