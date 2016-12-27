Kırıkkale'deki FETÖ Duruşmasında Üç Sanık Tahliye Edildi

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
27.12.2016 17:02
Kırıkkale'deki FETÖ Duruşmasında Üç Sanık Tahliye Edildi
Kırıkkale'deki FETÖ davasında yargılanan üç sanık tahliye edildi.

Kırıkkale'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 14'ü tutuklu 15 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Dursun S, Adem Ö, Eyüp T, Orhan M, Aydın K, Mehmet Y, Fatih A, Ekrem A, Osman Ç, Zafer Ç, Tahsin Y, Emin Ş, Battal T, Fatih D. ve tutuksuz sanık A.B. hazır bulundu.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanıklar, savunmalarında, örgüt üyesi olmadıklarını savundu.

Fethullah Gülen'in örgüt lideri olduğunu ve kullanıldıklarını ileri süren sanıklar, örgütün şifreli yazışma programı ByLock'u hiç kullanmadıklarını ve suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliyelerini talep etti.

Tutuklu sanıklardan Ekrem A, Aydın K. ve Eyüp T'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

 

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