Kırıkkale’de ByLock Operasyonu: 13 Eski Öğretmen Gözaltına Alındı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
11.03.2017 18:02
Kırıkkale’de ByLock Operasyonu: 13 Eski Öğretmen Gözaltına Alındı
Kırıkkale’de, Gülen örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock’u kullandığı belirtilen, meslekten ihraç edilen 13 öğretmen gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Gülen örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ByLock kullandığı belirltilen 18 eski öğretmenin gözaltına alınması için operasyon düzenledi.

AA’da yer alan habere göre, operasyonda 13 eski öğretmen gözaltına alındı, adreslerinde arama yapıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Diğer şüphelilerin gözaltına alınması için çalışmalar devam ediyor.

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