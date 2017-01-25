Kırgızistan’da Kamuya Açık Alanlarda Küfür Etmek Yasaklandı

Kırgızistan’da kamuya açık yerlerde çevreye rahatsızlık vermek, küfür etmek, alkollü içecekler tüketmek yasaklandı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in, parlamento tarafından kabul edilen kamu düzeni ve güvenliğini arttırmaya yönelik önlemleri içeren kanunu onayladığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, kamuya açık yerlerde çevreye rahatsızlık vermenin, küfür etmenin, alkollü içecekler tüketmenin ve sarhoş gezmenin önlenmesinin yanı sıra reşit olmayanları olumsuz davranışlardan korumanın amaçlandığı kanunla, gençlerin ve toplumun ahlâk seviyesinin yükseltilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Kanun çerçevesinde söz konusu davranışlarda bulunanlar, 15 ila 45 dolar para cezasına çarptırılacak. Para cezasını ödemeyenlere 8 saat kamu hizmeti veya 10 güne kadar hapis cezası verilecek. Reşit olmayanları olumsuz davranışlara zorlayanlara da 145 dolara kadar para cezası uygulanabilecek.

Kamu Düzeni ve Güvenliğini Arttıran Tedbirler Kanunu 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek.