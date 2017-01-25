Kırgızistan’da Kamuya Açık Alanlarda Küfür Etmek Yasaklandı

»Ana Sayfa»Kırgizistan
25.01.2017 11:14
Kırgızistan’da Kamuya Açık Alanlarda Küfür Etmek Yasaklandı
Kırgızistan’da kamuya açık yerlerde çevreye rahatsızlık vermek, küfür etmek, alkollü içecekler tüketmek yasaklandı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in, parlamento tarafından kabul edilen kamu düzeni ve güvenliğini arttırmaya yönelik önlemleri içeren kanunu onayladığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, kamuya açık yerlerde çevreye rahatsızlık vermenin, küfür etmenin, alkollü içecekler tüketmenin ve sarhoş gezmenin önlenmesinin yanı sıra reşit olmayanları olumsuz davranışlardan korumanın amaçlandığı kanunla, gençlerin ve toplumun ahlâk seviyesinin yükseltilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Kanun çerçevesinde söz konusu davranışlarda bulunanlar, 15 ila 45 dolar para cezasına çarptırılacak. Para cezasını ödemeyenlere 8 saat kamu hizmeti veya 10 güne kadar hapis cezası verilecek. Reşit olmayanları olumsuz davranışlara zorlayanlara da 145 dolara kadar para cezası uygulanabilecek.

Kamu Düzeni ve Güvenliğini Arttıran Tedbirler Kanunu 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kırgızistan Hükümetinde Yapısal Revizyon22 Haziran 2016 Çarşamba 17:15
  • Kırgız Liderden Dini Özgürlük Açıklaması11 Haziran 2016 Cumartesi 15:40
  • Almazbek Atambayev: Rusya'da Modern Faşizm Yükseliyor10 Mayıs 2016 Salı 13:30
  • Kırgızistan Başbakanı İstifa Etti11 Nisan 2016 Pazartesi 15:10
  • Kırgızistan'daki Genel Seçimlerde Koalisyon Çıktı05 Ekim 2015 Pazartesi 06:40
  • Kırgızistan, ABD ile İşbirliği Anlaşmasını Feshetti22 Temmuz 2015 Çarşamba 09:45
  • Orta Asya'nın En Büyük Câmîsi Bişkek'te İnşâ Ediliyor09 Temmuz 2015 Perşembe 08:08
  • Kırgızistan’da 'Hz. Muhammed'i Seviyorum' Mitingi (FOTO)21 Ocak 2015 Çarşamba 13:08
  • Kırgızistan’da Suriye Direnişine Katılanlara Operasyon!17 Şubat 2014 Pazartesi 12:30
  • Kırgızistanda Mahkumlar Dudaklarını Dikiyor26 Ocak 2012 Perşembe 15:36
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    1982 Anayasası
    1982 Anayasası
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim