Kırgızistan'da Gözaltındaki Parti Lideri Cumhurbaşkanı Adayı Oldu
Kırgızistan'da, geçen hafta gözaltına alınan anamuhalefetteki Sosyalist Ata-Meken Partisi Başkanı Ömürbek Tekebayev'in, sonbahardaki cumhurbaşkanlığı seçimlerine partisi tarafından aday gösterileceği bildirildi.
Kırgızistan Sosyalist Ata-Meken Partisi, kurucu liderlerinin gözaltına alınmasının ardından yaptığı olağanüstü kongrede, cumhurbaşkanlığı seçiminde Tekebayev'i aday gösterme kararı aldı.
Bişkek’te delegelerin katılımıyla basına kapalı gerçekleşen kongrede alınan karar, partinin geçici başkanlığını yürüten milletvekili Almambet Şıkmamatov tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.
Şıkmamatov, sosyal medya hesabından, "Olağanüstü kongremizde, partinin kurucu liderini 19 Kasım'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday göstermeye karar verildi." açıklamasında bulundu.
Başsavcılık tarafından "yolsuzluk" ve "dolandırıcılık" suçlamasıyla 2 ay süreyle gözaltına alınan Ömürbek Tekebayev, 2010'daki geçici hükümette başbakan yardımcılığı yaptığı dönemde Rus iş adamı Leonid Mayevskiy'i dolandırmakla suçlanıyor.
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