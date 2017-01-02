Kırgızistan: Saldırganın Vatandaşımız Olup Olmadığını Araştırıyoruz

»Ana Sayfa»Kırgizistan
02.01.2017 21:34
Kırgızistan: Saldırganın Vatandaşımız Olup Olmadığını Araştırıyoruz
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayımkan Kulukeyeva, yılbaşı gecesi Ortaköy’de gerçekleştirilen saldırının bir Kırgızistan vatandaşı tarafından gerçekleştirilmiş olma ihtimalini incelediklerini açıkladı.

Rusya basınına konuşan Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayımkan Kulukeyeva, yılbaşı gecesi İstanbul’un Ortaköy semtinde gerçekleştirilen saldırının failinin bir Kırgızistan vatandaşı olup olmadığıyla ilgili iddialar hakkında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’daki yılbaşı kutlamaları sırasında gerçekleşen terör saldırısıyla bir vatandaşımızın bağlantılı olup olmadığı hakkındaki konuyu araştırıyoruz. Basında konuyla ilgili yer alan bilgilerin incelenmesi için İstanbul’daki konsolosumuza talimat verdik.”

“Bilgiler Güvenilir Değil, Yine de Araştırıyoruz”

Sputnik’te yer alan habere göre, Kulukeyeva, basında yer alan bilgilerin güvenilir olmadığını da söyleyerek, “Bir Kırgızistan vatandaşının bu olayla bağlantılı olmasına yönelik ihtimal düşük. İlk belirlemelere göre bunlar güvenilir bilgiler değil ama yine de araştırıyoruz. Kırgızistan İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri, Türkiyeli yetkililer ve güvenlik güçleriyle sürekli temas hâlinde. Bilgileri araştırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Basında yer alan haberlerde, Ortaköy’de gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yapılan ilk incelemelerde görüntülerde yer alan saldırganın Kırgızistan veya Özbekistan vatandaşı olabileceği ifade ediliyor.

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