Kırgızistan-Özbekistan Sınır Sorunu Çözüme Kavuşuyor

Kırgızistan'ın güneyinde Oş Bölgesi ile Özbekistan’ın Andican Vilayeti arasındaki “Dostluk” adlı gümrük kapısının her iki tarafında binlerce vatandaşın katılımıyla kutlama töreni düzenlendi.

Gümrük kapısını geçen Kırgız yetkililer, Özbekistan tarafında yapılan kutlama programına katıldı.

Her iki taraftaki programın ardından gümrük kapısı, 7 yıl aradan sonra araç ve yaya giriş çıkışlarına açılırken, gümrük kapısını kullanmaya başlayan bazı yaşlıların ve kadınların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Düyşenbek Zilaliyev, törende yaptığı konuşmada, Özbekistan’ın, Kırgızistan vatandaşları için uyguladığı “davetiye mektubu" uygulamasını kaldırdığını belirterek, “Bugünden sonra her iki ülkenin vatandaşları sınır kapılarından sadece kimlik kartını ibraz ederek geçebilecekler.” dedi.

Zilaliyev, Kırgızistan ile Özbekistan arasında sınırdaki sorunların, Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev’in Kırgızistan’a yaptığı ziyaretle çözüme kavuştuğunun altını çizdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ve Mirziyoyev, önceki gün başkent Bişkek'teki görüşmelerinde, iki ülke arasındaki sınır sorununun çözümünü öngören anlaşmaya imza atmıştı.

Anlaşma, iki ülkenin Fergana Vadisi'nde yaşayan milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürdü.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ SINIR SORUNU

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1991'de bağımsızlıklarını ilan eden Kırgızistan ve Özbekistan sınır sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Sınır hatlarının kesin olmadığı ve her eylemin sınır ihlali sayıldığı tartışmalı bölgelerdeki belirsizlik yüzünden eğitim, sağlık ve birçok alanda sorunlar ortaya çıktı.

Kırgızistan’da 7 Nisan 2010’da kanlı iktidar değişikliğinin ardından Özbek asıllı Kırgızistan vatandaşların yoğun yaşadığı Oş ve Celalabad Bölgeleri’nde 500 kişinin öldüğü, 3 bin 500 kişinin yaralandığı ve binlercesinin de Özbekistan sınırına sığınmasıyla sona eren etnik çatışmanın ardından iki ülke arasında ilişkiler gerginleşti.

Tek taraflı olarak tüm sınır kapılarını kapatan Özbekistan, ülkesini ziyaret edecek Kırgızistan vatandaşlarından ve Kırgızistan'a gidecek Özbekistan vatandaşlarından davetiye mektubu talep etmeye başladı.

Bu uygulamayla akrabalarının büyük çoğunluğu Özbekistan’da yaşayan Kırgızistan vatandaşları, cenaze, düğün ve bayramlarda misafir ziyaretlerini zamanında yapamadıkları için yıllardır mağdur oluyordu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev ve Özbekistan Devlet Başkanı Mirziyoyev, Aralık 2016'da Özbekistan'ın Semerkant kentinde bir araya gelerek iki ülke arasındaki sınır sorununun çözülmesini kararlaştırmıştı.

İki ülke arasındaki tartışmalı sınır toplam bin 370 kilometreden oluşurken, imzalanan anlaşma bin 170 kilometrelik sınırı kapsıyor. Taraflar, tartışma konusu sınırın geriye kalan 200 kilometrelik kısmıyla ilgili de yakın zamanda çözüme varma taahhüdünde bulundu.