Kırgız Muhalife Hapis Cezası

Kırgızistan muhalefet lideri Omurbek Tekebayev yolsuzluk suçlamasından sekiz yıla hapis cezasına mahkum edildiği bildirildi.

Rus İnterfaks ajansının haberine göre, Kırgızistan parlamentosundaki muhalif sosyalis parti Ata-Meken (Anavatan) grubunun lideri Tekebayev, yolsuzluk suçlamasıyla sekiz yıl hapis cezası aldı.

Bişkek'te Pervomaisky ilçe mahkemesi yargıcı Aibek Ernis oğlu çarşamba günü yaptığı açıklamada"Tekebayev’in suçu kanıtlandı ve o sekiz yıl hapis cezası aldı” dedi.

Devlet Tekebayev için mülkiyetine el koyma ve on yıl hapis cezasının yanısıra üç yıl politikadan yasaklanmasını talep etmişti.

Tekebayev, 2010'da geçici hükümette başbakan yardımcılığı yaptığı dönemde Rus iş adamı Leonid Mayevskiy'i dolandırmakla suçlanıyor.

Mayevskiy, 7 yıl aradan sonra Kırgızistan'ın telekomünikasyon pazarına girebilmek için bir milyon dolar verdiği Tekebayev'in vaadini yerine getirmediği ve parasını geri vermediğini iddia ederek Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Yolsuzluk Bölümüne suç duyurusunda bulunmuştu.