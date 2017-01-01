“Kınama ve Lanetlemeden Daha Fazlası Yapılmalı”

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01.01.2017 17:43
“Kınama ve Lanetlemeden Daha Fazlası Yapılmalı”
Ortaköy’de gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Artık teröre karşı kınama ve lanetleme yarışından daha fazlası yapılmalıdır.” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul’un Ortaköy semtinde meydana gelen saldırıyla ilgili Twitter’dan açıklama yaptı.

“Bir Câni Ortaköy’deki Gece Kulübünü Kana Boğdu”

“Yeni bir yılın sıcaklığıyla umutlanalım derken yeni bir terör saldırısıyla sarsıldık. Azılı katiller bu defa bir gece kulübünü hedef aldılar.” diyen Bahçeli, “2017 yılının ilk anlarında terör hâin ve vahşi yüzünü tekrar gösterdi. Ortaköy’deki bir eğlence mekânında masumlar alçakça katledildi. Noel Baba kılığına girmiş bir câni Ortaköy’deki gece kulübünü kana boğdu. Aralarında turistlerin de bulunduğu 39 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca bu menfur saldırıda 4’ü ağır olmak üzere 65 kişi de yaralandı. Acımız büyüktür, öfkemiz büyüktür; ama metanetimiz de büyüktür. Hunhar terör saldırısında şehit olan polisimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yaralılara şifâ dileklerimi iletiyorum. Ülkemizi ziyarete gelen ve hayatlarını kaybeden yabancı ülke vatandaşlarını saygıyla anıyor, ailelerine taziyelerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

“Aynı Şeyler Yapılarak Farklı Sonuçlar Alınamaz”

“Elbette terörizm kazanamayacak, elbette hâinler ve işbirlikçiler hedefledikleri yıkım ve çözülmeye dünya gözüyle şâhit olamayacaklardır.” şeklinde açıklamalarda bulunan Bahçeli, “Artık teröre karşı kınama ve lanetleme yarışından daha fazlası yapılmalıdır. Türkiye’nin varlığı için ortak akıl, milli birlik şuuru şarttır. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar alınamaz. Klasik tedbir ve güvenlik politikalarının yanında teröre tam saha pres ve baskı kurulmalıdır. 2017’de de terörizmin sistematik ve periyodik cinayetleri durmayacaktır. Artık eski ezberlerde ve denenmiş yollarda ısrar anlamsızdır. Kast edilmek istenen istikbâlimizdir. İmhâsı amaçlanan milli birlik ve bağımsızlığımızdır. Türk milletinin tamamı kanlı namlunun ucundadır.” dedi.

“Zalimleri Mazlumların Dua ve Dirençleri Yok Edecektir”

Bahçeli, son olarak şunları dile getirdi:

“Düşmana karşı ayağa kalkmak, tüm vatan sathını korumaya almak yalnızca iktidarın değil, hepimizin manevi sorumluluğu altındadır. Gerçekte teröristler ve terör örgütleri kukladır, arkalarında duran canavar güçler Türkiye üzerinde, Ortadoğu’da vahşi hesap yapmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar milletimizi bölemeyecek, ülkemizi paylaşamayacaklardır. Kaderimize ve milli namusa sahip çıkacağız. Herkes müsterih olsun, provokasyonlara dikkat etsin ve merak etmesin ki; zalimleri mazlumların dua ve dirençleri yok edecektir. MHP, Türkiye’nin adeta bir savaş cephesinde olduğunu görmektedir. Ve de sonuna kadar devlet ve milletiyle bir, beraber olacaktır. Yıkılmayacağız, yenilmeyeceğiz; pekişen kardeşliğimizle, güçlenen azmimizle, kuvvetlenen irademizle hâinlerin başına gökkubbeyi yıkacağız.”

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