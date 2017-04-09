Kimyasal Silah Öldürüyor da, Konvansiyanal Silah Öldürmüyor mu?

Erdoğan; Kimyasal silahı konuşalım ama mesele sebep netice ilişkisidir. Neticesi ölüm olan bir saldırıda konvansiyonel silahlarla da bu oluyorsa bunun üzerine de gideceksin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yenikapı'daki dev buluşmanın ardından 24, 360 ve Alem FM'in ortak yayınında soruları yanıtladı.

Cumgurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"YENİKAPI MİTİNGİNDEN MUTLU AYRILDIK"

Bu mitingden çok mutlu olarak ayrıldık. İletişimi halkımla orada gerçekten meydanların dilini biraz bilirim bunu da burada yakaladım. Bugüne kadar tabi bir çok büyükşehiri dolaştım ve bütün bu büyükşehirlerde de aynıheyecanı aynı coşkuyu gördük. Bu hafta içerisinde yine gideceğimiz büyükşehirler var. Mesela yarın İzmir'deyiz, İzmirle buluşacağız.

"16 NİSAN YATIRIMI FİŞEKLEYECEKTİR".

Evet oranı öyle bir oran olmalı ki insanlarımıza özgüven vermeli. Öyle olursa bu ülkede biiznillah terör olmaz, yatırımda sekme olmaz. Bir işadamının yatırımcının ülkeye bakışı nedir bu ülkede terör var mı diye bakar. Yatırımlarda sıçrama dönemine ulaşalım. 16 Nisan bunu fişekleyecektir. Bu bakımdan önemsiyorum, meydanları da bu bakımdan önemsiyorum ve inşallah bunu haftaya pazar akşamı göreceğiz.

İkili görüşmelerimizde heyetler arası görüşmelerde paylaşılan konular. Ben de kendileri ile yaptığım görüşmelerde bunu söylüyorlar. 16 Nisan'da neye evet dendiği zaman dikkat ederseniz bizim slogan başlıklarında bir de İstikrarlı bir Türkiye için evet mi diyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NUN TARAFSIZ CUMHURBAŞKANI İDDİALARI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk CHP'nin başkanı iken aynı zamanda Cumhurbaşkanı değil miydi?

YÜRÜTMENİN BAŞI DA ŞU ANDA PARTİLİ

Başbakan hem partinin genel başkanı aynı zaman da yürütmenin başında. Ne oluyor? Bunun tarafsızlığına halel getiriyor mu? Tarafsızlık kavramını bunlar anlayamamış. Tarafsızlık nedir hizmette adalettir. Biz şimdi köprüleri yapıyoruz sadece buradan AK Parti'liler geçsin diyor muyuz? Bütün vatandaşlarımız geçiyor.

KILIÇDAROĞLU AKILALMAZ SÖZLER SÖYLÜYOR

Biz anlatıyoruz, Kılıçdaroğlu anlamamakta diretiyor. Biz zaten kavga olmasın diye bu birleştirmeyi yapıyoruz. Şu anda burada CUmhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimizde çift başlılık veya çok başlılık ortadan kalkıyor. Fakat çok daha çirkin bir şey söylüyor. 50, 100 hatta daha ileri gitti bin 500 yardımcı atayabilir diyor. Bu gerçekten akıl almaz bir şey. Bir insan bunu nasıl söyleyebilir?

YALANLA BU ÜLKEDE İKTİDAR OLAMAZSIN

Yalanla bu ülkeyi ve milleti kandıramazsın. Dürüst ol, dürüst ol ki desinler bu adamda bir şeyler var. Biz seni SSK Genel Müdürlüğü'nden tanırız. O hastanelerin halini özellikle rahmetli Savaş Ay'ın programından tanırız.

Hastane niçin var? Kuyruklar, zaten numara almadan gidemiyorsun eskiden hastaneler bu durumdaydı. Oradaki hijyen felaketti. Lambalar kırık, çarşaflar kan revan içinde öyle temizlik falan yok. Aşağıda çok enteresan galoşları satıyorlar bir kullanılan galoşu tekrar alıp ikinci defa satıyorlardı. Şimdi bütün bunlar kimin zamanında yapılıyor?

Biz geldik sağlık reformu yaptık. İşçi sendikaları olamaz dediler kusura bakmayın olacak dedik. Biz sağlıkta bir defa reform yapacağız, verimliliği arttıracağız.

Bolu'da araçta 5 kişiyiz araç kaymaya başladı, dönüyoruz bariyerlere vuruyoruz hayal meyal hatırlıyoruz karşıdan Urfa Cesur otobüsü geliyor ona çarpıyoruz ve duruyoruz. Bizi alıyorlar oradan hemen alel acele Düzce'ye götürüyorlar. Bize bakıyorlar ediyorlar diyorlar burada yapacağımız bir şey yok sizi Bolu'ya gönderelim yanımıza bir hemşire bile vermiyorlar.

EĞİTİMİ DE BİRİNCİ SIRAYA ALDIK

Biz bu tecrübelerden sonra o günlere dönmeyelim diyoruz ve o günlere dönmemek için 16 Nisan'da evet diyoruz. Biz eğitimde çok büyük değişim dönüşüm yaptık. Şu anda müfredat içeriği ile uğraşıyoruz. Biz eğitimi de birinci sıraya aldık ancak müfredatı çok iyi seviyeye getirmemiz lazım.

BUNLAR ONLARIN SONUNUN ALAMETLERİ

Bu vatanın evladına sen it diyemezsin. Ona göre orada bir düzen kuruyor. Bunların sonu gelmiştir. Bu millet sana gereğini yapar. Ama bunlar bu halkın dilini yakalayamadılar. Bunlar menşei itibari ile maalesef buraya gelişi farklı ve o da şimdi mesela denize dökeceğiz derken kim adına bunu söylüyorsun? Genel başkanın adına mı söylüyorsun sana böyle bir yetki mi verdi ne adına söylüyorsun? Ben ne dedim biz denize dökmeyeceğiz bunlar için özel bir demokrasi müzesi yapacağız. Bunları güzel objeler olarak orada değerlendireceğiz dedim.

EN BÜYÜK DERS AHLAKTIR, EDEP YAHU!

Yarın İzmir'deyiz buyur gel. Orada yapalım, oradayız. Siyasette affedilmeyecek sözlerdir. Eline sahip olacaksın, diline sahip olacaksın, beline sahip olacaksın. Bu nedir ahlak sahibi. Bu ağızla kalkacaksın sen orada it diyeceksin. O adam köşe yazarlığı yapmış, cezaevine girmiş, kitap yazmış vs.

YATIRIMLARDA KAYNAK İSRAFINA GİDİLMEMESİ LAZIM

Bunlar KHK düzenlemesini bilmiyor. Yeni dönemin avantajı şu olacak. Bakan arkadaşlarım gücenmesin ama geneli itibari ile baktığımızda Rahmetli Özal çok dert yanardı hep kendi illerine bakarlardı. Çankırı ilinin geçmişte bir bakanı geldi gereğinin üzerinde okullar yaptı ve bu okullar kullanılmadı. Bu iş değil. Öyle olması lazım ki yapılan yatırımlar kaynak israfına gidilmemesi lazım. Dışardan bakan atadığınızda dışardan atanan bakan 81 vilayetin tamamında ihtiyaç ne ise buna göre değerlendirmelerini yapacak ve adımını ona göre atacaktır.

LOKANTALARI BELEDİYE BAŞKANI KAPATABİLİR

Lokantayı kapatanlar kimdir belediye başkanlarıdır. Neyden kapatır hijyenden kapatır ruhsatı yoktur kapatır. Bir Cumhurbaşkanı'nın lokanta kapatmak gibi bir meselesi olur mu? Yalan bu.

CHP'DE DEMOKRASİ HASSASİYETİ HİÇ GÖRMEDİM

Şeriatın kestiği parmak acımaz diyen Baykal şimdi aynı şeyleri söyleyemiyor. Daha farklı manevralar yapmak suretiyle hayır çıkarsa denize dökmüş kadar sevineceğiz diyor. Bazı durumlar da oldu ben gerekli şeyleri söyledim ama anlamamakta direniyor belki beklentileri var. 16 Nisan'dan sonra yani beklentileri olabilir. O yüzden ben CHP'nin bugüne kadar gelmiş geçmiş genel başkanları içerisinde demokrasi noktasında hassasiyeti olanı ne yazık ki görmedim ve hiç bir zaman da Genel başkan ayrı Cumhurbaşkanı ayrı gibi dertleri de olmadı. Bunlar çok partili hayata hiç bir zaman tahammül edemediler. Tek adamlıksa tek partili dönemse bu sizde var zaten. Bunlar yaşanan şeyler.

KENDİ DÜNYALARINDA NE VAR BİLEMİYORUM

Yasal düzenleme ile kalkılıp burada bu yaş grubunda olanlar varsa bedelli askerlikle o kaldırılabilir. Parlamentoyu neden hafife alıyoruz. Benim için parlamentodaki görev de polis asker kadar kutsaldır. Bunu neden hafife alıyoruz. Gençliğimizin önünü açmak, ufkunu açmak bırakın 600 üyenin hepsi de bu gruptan olacakmış gibi konuşuyorlar. Şu anda 25-30 yaş grubunda 5 kişi var. Bir de Ankara'dan çıkar diyor. Öyle bir şey yok. Bizim 25-30 yaş grubundaki arkadaşlarımızı ekranlara çıkardık. Biri Konya'dan biri başka bir vilayetten. Babası esnaf böyle insanlarımızın çocukları. Kendi dünyasında ne var bilemiyorum. Kılavuz meselesi bu.

BU ZİHNİYET GENÇLERE GÜVENMİYOR

18 Yaşa cezai kurallar uyguluyor musun evet, evlenme için o kuralı koyuyor musun evet. 18 Yaş bir kırılma noktası, seçmeyi veriyorsun ama seçilmeye gelince vermiyorsun. Zor olan seçmektir seçilmek değildir.

YAHU SEN KİMSİN? HADDİNİ BİL

Biz bunu yıktık dedik ki olamaz. Hanımefendi biz asılız diyor. Tamam bizim derdimiz de bu biz asılız ama seçilmişleri atanmışlara bir vesayet rejimine kurban etmeyeceğiz. Asıl olan yetkisini her zaman her yerde kullanabilecek buna saygı duyacağız ama duymadılar ve 367 garabeti dediler ve bunun için ne kampanyalar yürüttüler, yasa çiğnediler tehditler savurdular. Sayın Baykal'ın yaptığı tehditler. Yahu sen kimsin haddini bil.

HALKIMIZ NE KARAR VERİRSE ÖPER BAŞIMIZA KOYARIZ

Halk inşallah Kasım 2019'dan sonra hem iki sandıktan birinde Cumhurbaşkanı'nı seçecek diğerinde de parlamentoyu seçecek. Bunlar rahatsız oluyorlar. Biz milletiz Gazi Mustafa Kemal'in de ifade ettiği gibi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Halkımız kararı nasıl veriyorsa öper başımıza koyarız. Attığımız adım bu, bunda bir yanlış var mı? Başbakanlığımdan bu yana hep bunu söyledim. Bizim Rabia'mız var. Tek millet dedim. 80 milyon tek milletiz. Ne yapıyoruz ben kucaklıyorum halkımı bu hareket halkını kucaklayan bir harekettir. Tek millet çatısı altında topluyor. Tek bayrak, bunun dışında bir paçavra kabul etmiyoruz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak uğrunda ölen varsa vatandır. 780 bin kilometrekaredir bu vatan.

GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ KANDİL'İ TERÖRİSTLERE DAR ETTİLER

Bizim tek milletimiz bu unsurlardan oluşuyor. Ülkemizi sadece bir etnik kimliğe mahkum edemeyiz. Kürt de bizim Türk de bizim, Laz da bizim hepsi bizim. Dördüncüsü de tek devlet ve bu da yok paralel devletmiş şuymuş buymuş öyle bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet tanımıyoruz. Yok Güneydoğu'da üniter yapımızı bozmaya çalıştılar biraz güç topladılar orada havaya girdiler. Tendürek'te Gabar'da Cudi'de tüm ta Kandil'e varıncaya kadar polisimiz silahlı kuvvetlerimiz hepsi güvenlik korucularımız el ele verdi ve oraları bunlara dar ettiler. Bitmedi, devam ediyor. Hepsinden öte yapılan bir iş var. Hükümetimiz bölgede yoğun bir çalışma ile evlerin altlarında tüneller var bunların hepsi yıkılmak suretiyle yeni şehirler oluşturuyoruz. İnşallah bir iki yıl içerisinde Güneydoğu'ya gidildiğinde orayı farklı göreceksiniz. Bunu bu hükümet eğer bir aşkı bir derdi olmasaydı yapabilir miydi?

DİYARBAKIR İNANÇ MERKEZLERİMİZDEN EN ÖNEMLİLERİNDEN BİRİ

Diyarbakır'ın en önemli tehdit unsurlarından biri de onlar. HDP'li belediyeler milletin parasını teröristlere verdiler. Niye sadece Diyarbakır 10 milyar turizmden çekmesin? Çünkü tarih var orada kültür var bunu yapabiliriz. İnanç turizminin en önemli orası merkezlerinden bir tanesi.

SİSTEMİ KURARSAK KİMSE FANİYİ KONUŞMAZ, SİSTEMİ KONUŞUR

Benim 16 Nisan'a çıkma garantim yok. Biz ölene kadar hizmet aşkı içerisindeyiz. Bizim arkamızdan bir dua etsinler Allah onlardan razı olsun desinler yeter. Musallaya yatınca imam Cumhurbaşkanı niyetine demiyor er kişi niyetine diyor. Benim boyum biraz uzun olduğu için biraz kefenimiz uzun olur artık sonrasında sen yaptıklarınla baş başasın. Dünya bu sistemi kurarsak sistemi kurduğumuzda kimse faniyi konuşmaz sistemi konuşur.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ 1. DERECE BAŞBAKAN'A AİTTİR

Bu işin takdiri Başbakanımıza aittir. Başbakan'ın bana teklifi bu teklifi ben onayabilirim veyahut da bu doğru değil başka bir tercihle değerlendirme yapalım diyebilirim. Ama bu Başbakan'ın teklifi ile gelmelidir takdir onundur.

Hakkımı kazandığım anda partime üye olurum. Partimizin yetkili kurullarının vereceği bir karardır.

MESELE SADECE KİMYASAL SİLAH DEĞİLDİR

Bir milyona yakın insanı öldüren bir katilden bahsediyoruz. Bazıları kınıyor, kusura bakmasınlar neyi kınıyorsunuz. 6-7 yıldır Türkyie Cumhuriyeti'nin Başbakanı ve Cumhurbaşkanı olarak ben bunu kınayanlara söyleyen birisiyim. Burada bir hedef saptırma var. O hedef saptırmayı da bu program vasıtası ile ifade etmek istiyorum. İkide bir kimyasal silah diyorlar bu bir kandırmacadır. Uluslararası hukuk itibari ile ikide bir bunu gündeme getirmenin anlamı yok. Kimyasal silahı konuşalım ama mesele sebep netice ilişkisidir. Neticesi ölüm olan bir saldırıda konvansiyonel silahlarla da bu oluyorsa bunun üzerine de gideceksin. Bunun üzerine neden gitmiyorsun?

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