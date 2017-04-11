Kimyasal Katliamın İntikamı! (Video)

»Ana Sayfa»Suriye
11.04.2017 14:59
Kimyasal Katliamın İntikamı! (Video)
Hama’da Esed güçlerine karşı tankla saldıran direnişçiler, eylemlerini Han Şayhun’da kimyasal katliama maruz kalanlara ithaf ettiler.

Direnişçilerin Hama’nın Maardes bölgesinde gerçekleştirdiği eylemin video görüntüsünde ayrıca Muhaysini’nin konuyla ilgili yorumuna yer veriliyor.

 

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