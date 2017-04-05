Kimyasal Katliamda Katledilenler İçin Fatih’te Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

»Ana Sayfa»İstanbul
05.04.2017 20:09
Kimyasal Katliamda Katledilenler İçin Fatih’te Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
​​​​​​​Suriye’nin İdlip kentine yönelik kimyasal saldırılarda öldürülenler için Fatih camiinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

foto-galeri-006.gifİdlip’te kimyasal saldırılara maruz kalarak öldürülen kardeşleri için Genç Hareket'in davetiyle gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazı Doğu Guta’lı olup, kimyasal saldırılara canlı tanık olmuş İmam Yasir Topalca kıldırdı. ardından Serkan Demirel tarafından basın açıklaması okundu. basın açıklaması sonrasında Şahin İbrahim Güleryüz tarafından duygusal bir konuşma yapıldı ve dua edildi.

Cenaze namazında “Yaşasın Suriye Cihadımız”, “Katil EsedSuriyeden Defol”, “Katil Rusya Suriye’den Defol”, “Katil İran Suriye’den Defol”, “Katil ABD Ortadoğu’dan Defol”, “Yaşasın Ümmet Dayanışması” gibi sloganlar atıldı.

fatih-20170405-03.jpgfatih-20170405-05.jpgfatih-20170405-06.jpg

Etiketler:
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Halep’in Katilleri İran Konsolosluğu’nun Önünde Lanetlendi16 Aralık 2016 Cuma 16:51
  • İstanbul Üniversiteli Müslümanlar Halep’teki Katliamları Lanetledi16 Aralık 2016 Cuma 15:53
  • Kartal İmam Hatip Lisesinde Halep Şehitleri İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı16 Aralık 2016 Cuma 08:25
  • Halep’teki Katliamlar İran Konsolosluğu’nun Önünde Lanetlendi14 Aralık 2016 Çarşamba 23:57
  • Müslüman Gençler İran Konsolosluğu Önünde...14 Aralık 2016 Çarşamba 22:11
  • Halep’teki Katliamlar İstiklâl Caddesi’nde Lanetlendi13 Aralık 2016 Salı 23:59
  • Binlerce Müslüman Halep İçin İstiklal Caddesinde13 Aralık 2016 Salı 21:01
  • Üniversiteli Müslümanlar’dan Halep İçin Eylem Çağrısı!13 Aralık 2016 Salı 18:51
  • Rusya Konsolosluğu Önünde Halep Eylemi Yapıldı13 Aralık 2016 Salı 02:57
  • İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Halepli Kardeşlerini Unutmadılar!09 Aralık 2016 Cuma 18:19
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim