Kimyasal Katliamda Katledilenler İçin Fatih’te Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

​​​​​​​Suriye’nin İdlip kentine yönelik kimyasal saldırılarda öldürülenler için Fatih camiinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İdlip’te kimyasal saldırılara maruz kalarak öldürülen kardeşleri için Genç Hareket'in davetiyle gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazı Doğu Guta’lı olup, kimyasal saldırılara canlı tanık olmuş İmam Yasir Topalca kıldırdı. ardından Serkan Demirel tarafından basın açıklaması okundu. basın açıklaması sonrasında Şahin İbrahim Güleryüz tarafından duygusal bir konuşma yapıldı ve dua edildi.

Cenaze namazında “Yaşasın Suriye Cihadımız”, “Katil EsedSuriyeden Defol”, “Katil Rusya Suriye’den Defol”, “Katil İran Suriye’den Defol”, “Katil ABD Ortadoğu’dan Defol”, “Yaşasın Ümmet Dayanışması” gibi sloganlar atıldı.