Kimse Yok Mu Derneği’ne Yönelik Soruşturmada 29 Kişi Tutuklandı

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10.04.2017 21:40
Kimse Yok Mu Derneği’ne Yönelik Soruşturmada 29 Kişi Tutuklandı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kapatılan Kimse Yok Mu Derneğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevkedilen 31 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Daha önce kapatılan Kimse Yok Mu Derneğine yönelik yürütülen soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosunca, Kimse Yok Mu Derneğine yönelik soruşturma kapsamında, daha önceden derneğe yapılan operasyonda elde edilen dijital delillerin incelemesinde, bazı şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edildi. 

Bu kapsamda, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programını kullandığı tespit edilen 82 kişiyi yakalamak üzere İstanbul merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı. 

Gözaltındaki şüphelilerden emniyette işlemleri tamamlanan 31'i, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi. Burada soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadeleri alınan 31 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin sorgulanması amacıyla görevlendirilen üç ayrı Sulh Ceza Hakimliğinde hakim karşısına çıkan 31 şüpheliden 29'u, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verildi.

Gözaltındaki iki şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Süreç

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelileri yakalamaya yönelik İstanbul merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 14'ünün farklı soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunduğu belirlenirken, 17'sinin yurt dışında firari olduğu tespit edilmiş, diğer 18 şüpheli de adreslerinde bulunamamıştı.

"ByLock" kullandığı tespit edilen şüphelilerin, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya para yatırdıkları da belirtildi.

AA

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