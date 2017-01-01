Kimlik Bulanıklığı Neler Yaptırıyor?
AK Parti Siirt İl Gençlik Kolları üyeleri yeni yıl ve şair Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 80. yıl dönümünü dolayısıyla sokaklardaki çam ağaçlarını şiirlerle süsledi.
AK Parti il binası önünde toplana gençler Güres Caddesi'ndeki çam ağaçlarına zarfların içerisine yerleştirdikleri Ersoy'un şiirlerini vatandaşların alıp okumaları için 300 zarf bıraktı.
Ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geçen gençler burada şehitler için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.
Burada açıklamada bulunan AK Parti Siirt Gençlik Kolları Başkanı Murat Özekinci, şöyle konuştu:
"Bugün 31 Aralık ve yılbaşı, bizler batılıların inançlarıyla değil, gençlik kolları olarak farklı bir konuya temas etmek istedik. Batılılar inançları gereği noel ağacı süslerken bizler de Asım’ın nesli olan dindar gençlik olarak Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini, sözlerini ve ifadelerini yazan dörtlüklerle mektuplar hazırladık ve ağaçlara astık. Asım’ın nesli bilincinin ortaya konulması, iyi anlaşılması ve yüzünün batıya doğru değil tamamıyla ümmet bilinciyle ve Mehmet Akif’in yansıtmış olduğu Asım’ın neslini ortaya koymak istiyoruz. "
Daha sonra gençler "Şehitler ölmez, vatan bölünmez, askere ve polise uzanan eller kırılsın" sloganı atarak dağıldılar.
Kaynak: AA
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