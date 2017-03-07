Kilise Yurdu Bahçesinde 800 Çocuğun Gömülü Olduğu Belirlendi

İrlanda’da kiliseye ait bir bina yakınında çok sayıda bebek kalıntısı bulunmasının ardından Katolik yurtları incelemeye alınıyor.

Tuam kasabasında kiliseye bağlı bir binanın bahçesinde bulunan 800 bebek iskeleti arasında en büyüğünün 3 yaşında olduğu düşünülüyor.

Araştırma komisyonu duyurusu bizzat Başbakan Enda Kenny tarafından yapıldı:

“Bu asırlar önce yaşanmış bir şey değil. Bizim çağımızda yaşanan bir olay. Şu andan itibaren hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmeliyiz. Çünkü yakınları buna maruz kalanlar için çok ıstırap verici bir durum.”

Kurulan komisyon Katolik kilisesine bağlı en az 17 yurdu inceleyecek. İddialar ise çok daha fazla kuruluşu zan altında bırakır nitelikte.

Kaynak: Euronews