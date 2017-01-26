Kilis ve Gaziantep'te 'Bylock' Kullanan 9 Asker ve 8 Polis Tutuklandı

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26.01.2017 21:37
Kilis ve Gaziantep'te 'Bylock' Kullanan 9 Asker ve 8 Polis Tutuklandı
Kilis merkezli 4 ilde ETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 asker, Gaziantep'te 8 polis tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kilis merkezli 4 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Kilis, Kocaeli, Gaziantep ve Tokat'ta gözaltına alınan çeşitli rütbelerde 9 asker, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.

Kilis merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen çeşitli rütbelerde 10 asker için gözaltı kararı verilmiş askerlerden 9'u gözaltına alınmıştı.

Gaziantep'te "ByLock" kullanan 8 polis tutuklandı

Öte yandan, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğündeki polislere yönelik düzenlenen operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 16 polis, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 16 polisten 8'i tutuklanırken, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te, 23 Ocak'ta terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda, aralarında polisler ve eşlerinin de bulunduğu 46 kişi gözaltına alınmıştı.

AA

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