Kilis ve Gaziantep'te 'Bylock' Kullanan 9 Asker ve 8 Polis Tutuklandı
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kilis merkezli 4 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Kilis, Kocaeli, Gaziantep ve Tokat'ta gözaltına alınan çeşitli rütbelerde 9 asker, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.
Kilis merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen çeşitli rütbelerde 10 asker için gözaltı kararı verilmiş askerlerden 9'u gözaltına alınmıştı.
Gaziantep'te "ByLock" kullanan 8 polis tutuklandı
Öte yandan, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğündeki polislere yönelik düzenlenen operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 16 polis, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 16 polisten 8'i tutuklanırken, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gaziantep'te, 23 Ocak'ta terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda, aralarında polisler ve eşlerinin de bulunduğu 46 kişi gözaltına alınmıştı.
AA
- Yorumlar 0
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Mahalleye Dadanan Haşeratlar
- Trump'ın 'Waterboarding İşkence Yöntemi’ Önerisine NATO'dan İlk Tepki
- Astana Görüşmeleri Üzerine Notlar
- Referanduma Giderken, Gerilimi Düşürmek Gerekmez mi?
- Macidi’nin Filmi “Muhammed Resulullah”a Bir Tepki de Irak Kürdistanı’ndan
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hidâyete mi Erdi?
- Yazar Hayati Sedef'in Gözaltı Süresi 5 Gün Daha Uzatıldı
- Rusya'dan ABD'ye 'Güvenli Bölge' Cevabı
- İHH Irak Kürdistanı’na 22 Tır Yardım Gönderdi
- Seçimlere Katılma Yeterliliğine Sahip 9 Parti Var
- Havalimanları Raylı Sistemle Şehir Merkezlerine Bağlanacak
- Suluova Kaymakamı Abdullah Aslaner Açığa Alındı
- Trump: Suriye'de Kesinlikle Güvenli Bölgeler Oluşturacağım
- Hastanın Durumunun Acil Olup Olmadığına Aile Hekimi Karar Verecek
- Afganistan'da 27 Çocuk Donarak Öldü
- AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Müslüm Ortaay’a Saldırı!
- Astana Görüşmeleri Üzerine Notlar
- Yunanistan 8 Darbecinin İadesini Reddetti
- Hakan Şükür Hakkında Zorla Getirme Kararı
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hidâyete mi Erdi?
- Rusya, PYD’yi Moskova’ya Davet Etti!
- Şam’ın Fethi Cephesi’nin Direniş ve Astana Toplantısı Üzerine Açıklaması
- “Hayırcı” Korosuna Katılan PKK’nın “Diktatör” Eleştirisi Güldürüyor
- Ahmet Taşgetiren Yazdı: Tayyip Bey, Ben ve Ötekiler
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim