Kilis Merkezli “ByLock” Operasyonu: 8 Rütbeli Asker Gözaltına Alındı
Kilis merkezli 4 ilde düzenlenen Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında “ByLock” kullandıkları belirlenen çeşitli rütbelerde 8 asker gözaltına alındı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı “ByLock”u kullandıkları gerekçesiyle Kilis, Kocaeli, Gaziantep ve Tokat’ta çeşitli rütbelerde 10 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
AA’da yer alan habere göre, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonla 8 asker gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 2 askerin de arandığı öğrenildi.
Etiketler: kilis, bylock, gülen örgütü, fetö, gözaltı
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