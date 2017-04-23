“Kılıçdaroğlu’nun Törenle Karşılanmasında Kasıt Yok Kusur Var”

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, TBMM'nin 97. açılış yıl dönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla verdiği resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına pilot temini çalışmalarına yönelik soru üzerine Ünal, "Gayet güzel gidiyor, oralarda bir hayli mesafe katettik." diye konuştu.

Pilot teminine yönelik çalışmaları üç değişik kaynaktan hızla sürdürdüklerini belirten Orgeneral Ünal, "Genç subaylarımızı eğitiyoruz, bunlardan yaklaşık 850 kişi sırada bekliyor. Dış kaynaktan geriye dönüşler var, şu ana kadar 67 müracaat oldu. Bunun 80-100 civarında olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer bir kaynağın da ihtiyat pilot uygulaması olduğunu ifade eden Orgeneral Ünal, "Yani dışarıdaki hava yollarındaki pilotların bir kısmını sürekli harbe hazır tutmak. Orada eğitimimizi de yüzde 150 kapasiteyle artırarak... Pilotlar kolay yetişmiyor. Harbe hazır pilot en azından üç senede yetişir ama bunları hızlandıracak tedbirler aldık." dedi.

İhtiyat pilotla ilgili düzenlemenin kanun hükmünde kararnamede yer aldığını anımsatan Ünal, "Uygulamasıyla ilgili bir yönetmelik çalışıyoruz. 2017'nin ikinci yarısında başlarız diye bekliyorum." diye konuştu.

Konuyla ilgili başvuruların alınıp alınmadığı sorusu üzerine Orgeneral Ünal, "Yönetmelik kısmını halletmeden başlamadık. Onları çabuk harbe hazır ederiz, hepsi harbe hazır gençlerdi, hepsi F-16'yı bilen, orada öğretmen olan insanlardı. Onlar çok kısa sürede harbe hazır olurlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin, "Yapılan çalışmaların sonucunda TSK'nın pilot açığı kapandı diyebilir miyiz?" sorusu üzerine Ünal, "Kapanıyor diyebiliriz. Çünkü, pilot yetiştirmek seneler gerektiren bir çalışma ama gerçekten kapanıyor. Şu anda hemen hemen hiçbir görevi aksatmayacak şekilde pilot/sandalye oranımızı muhafaza ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılanması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bandırma'da üs komutanı tarafından törenle karşılanmasına ilişkin başlatılan incelemeye yönelik değerlendirmesi sorulan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal, "İnceleme, Sayın Genelkurmay Başkanı'nın direktifiyle başladı. Ben incelemeyi tamamladım, raporumu sundum. İki kelimeyle söyleyeyim, kasıt yok, kusur var." diye konuştu.

AA