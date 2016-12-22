Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Tutuklandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Fatih Gürsul, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında tutuklandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Fatih Gürsul tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın'ın talimatıyla gözaltına alınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul'un emniyetteki işlemleri sona erdi.

FETÖ'nün örgüt içi haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı olduğu tespit edilen Gürsul, savcılık sorgusunun ardından 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Bylock'u en yoğun kullanan kişilerin olduğu 'kırmızı liste'de bulunan Gürsul'la birlikte, Bylock kullandıkları belirlenen öğretim görevlileri Tayfun Kurt ve Sait Şahin'de 'terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla hakimliğe sevk edildi. Gürsul, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında tutuklandı.