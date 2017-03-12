Kılıçdaroğlu’ndan “Hollanda ile İlişkilerimizi Askıya Alalım” Teklifi

CHP lideri Kılıçdaroğlu hükümete Hollanda ile ilişkileri askıya alma çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaşanan son gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin bakanları Almanya'ya, Hollanda'ya giderken engelleniyorsa bunu kabul etmiyoruz. CHP olarak tepkimizi gösteriyoruz. Hükümete çağrıda bulunuyorum, lafla peynir gemisi yürümez. Türkiye Cumhuriyeti bakanını Hollanda'ya sokmuyorlarsa, Hollanda'yla ilişkilerimizi askıya alınsın." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Diplomaside bir kural vardır. Diplomatların dokunulmazlığı vardır, bakanların da dokunulmazlıkları vardır. Bakanlarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları, Almanya'ya giderken engelleniyorsa, Hollanda'ya giderken engelleniyorsa bu kabul edilemez, bunu kabul etmiyoruz. Buna karşı her türlü tepkimizi CHP olarak da gösteriyoruz ve göstereceğiz." dedi.