Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa Mahkemesine Gideceğiz Açıklaması

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20.01.2017 06:01
Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa Mahkemesine Gideceğiz Açıklaması
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AYM'nin hukuka göre karar vermesi halinde oylamaların geçersiz olacağını savundu.

Habertürk'e konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Koalisyon dönemleri erken başladı. Anayasa mahkemesine kesinlikle gideceğiz. AYM hukuka göre karar verirse oylama geçersiz" ifadelerini kullandı.

MHP'Lİ BAKAN TEPKİSİ

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada "Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken MHP’ye yakın, MHP’li bakanlar atanabilir. Sonuçta siyaset toplumun dengelerine göre yapılır." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Meclis'te yaşanan tartışmalara değinen Kılıçdaroğlu, "Bu denli ayrılıklara, kavgalara yol açmasının ülke açısından çok sakıncalı" yorumunda bulundu.

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