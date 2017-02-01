Kılıçdaroğlu'ndan 1 Milyon 200 Bin TL’lik Faturaya Komik Savunma

CHP Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon 200 bin liralık faturasına komik bir savunma getirdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün gece katıldığı TV programında meclise ödettiği 1 milyon 200 bin liralık iletişim faturasıyla kamuoyunda büyük tepki çeken CHP Milletvekili Elif Doğan Türkmen'e komik bir savunma yaptı. Kılıçdaroğlu kendisine sorulan soruya "Sonra bunlar niye bu kadar para harcadılar derseniz, adama sorarlar, sen bu hakkı niye verdin arkadaş! Yapılan kanuni ama etik olarak doğru değil" diyerek cevap verdi.