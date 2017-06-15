Kılıçdaroğlu Yürüyüşünün Bugünkü Bölümünü Tamamladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili davada hapis cezasına çarptırılması ve tutuklanmasına tepki için Güvenpark'tan başlattığı "Adalet yürüyüşü"nün bugünkü bölümünü tamamladı.

Batıkent'teki 75. Yıl Hipodromu yakınlarında, Çankaya ve Yenimahalle Belediyeleri'nce oluşturulan alanda yürüyüşüne ara veren Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Adalet yürüyüşünün birinci etabını tamamladıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Yorgun değiliz, kararlıyız, endişeli değiliz. Umarım hedefe ulaşırız. Az önce bir haber geldi, bir gazeteci arkadaşımızın serbest bırakıldığına ilişkin. Bu bizi mutlu etti. İnşallah İstanbul'a vardığımızda gönül ister ki hapiste hiçbir gazeteci kalmasın." ifadesini kullandı.

Yolda zaman zaman provokatif eylemlerin olmasına rağmen, tahriklere kapılmadıklarını anlatan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Biz haklıyız, adalet için yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz. Gün gelecek, bugün adaletsizliği yaratanlar için de adalet geçerli bir kavram olacak. Onlara da adalet lazım olacak. Biz, onlar adaletsiz yargılandıkları zaman yine yollarda olacağız. Adalet, bu ülkede yaşayan 80 milyon vatandaşın hak ettiği bir olgudur. Dolayısıyla kararlılıkla, azimle yolumuza devam edeceğiz."

"Yürüyüşler olursa mutluluk duyarız"

Dünyada "Türkiye'de demokrasi yok" diye bilindiğini, yürüyüşe uluslararası yayın organlarının da Türk televizyonlarının da geniş yer verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, bunun için teşekkür etti.

"Meclis'te adalet arayışına devam edeceğiz"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AA muhabirine, -Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a doğru gerçekleştirdiği yürüyüşün Ramazan Bayramı ve sonrasında da sürmesinin öngörüldüğünü belirten Özel, yürüyüşün güvenlik nedeniyle gündüz saatlerinde süreceğini ifade etti.

Meclis'te salı günleri gerçekleştirilen partilerin grup toplantılarını hatırlatan Özel, "Salı günü büyük olasılıkla grup toplantısına Genel Başkanımız gelemez, biz onun yanına gideriz. Salı günü, yolun hangi kilometresinde olursa, tahmin ediyoruz bugünden itibaren 150 kilometre kadar uzaklaşmış olur, grup toplantısını orada yapacaktır Genel Başkanımız." diye konuştu.

Meclis çalışmalarının aksamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını dile getiren Özel, nöbetçi grup başkanvekili ve grup yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra 20 milletvekilinin de gönüllülük esasıyla dönüşümlü olarak çalışmalara katılacağını anlattı.

Özel, "Toplam 24 kişiyle Meclis çalışmalarını sürdürüyoruz. Çünkü sonuçta halkın esas olarak bize verdiği görev, görevlendirdiği yer burası. Burada yoksulun, yetimin, işçinin, emeklinin hakkını savunmaya devam edeceğiz. Bundan sonra Meclis'te de sürekli adaleti, adalet arayışını dile getirmeye, yürüyüşü destekleyecek, görünür kılacak her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Planlamaya göre 24 gün"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, yürüyüş kapsamında Batıkent'teki 75. Yıl Hipodromu yakınlarında kurulan kamp alanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Adalet Yürüyüşü"nün yaklaşık 434 kilometrelik mesafe boyunca süreceğini belirten Bingöl, yürüyüşle ilgili şu bilgileri verdi:

"Planlamamız, günlük 17 ila 18 kilometre arasında bir yürüyüşü öngörüyordu. Ancak bugün bu süreyi aştık. Daha erken saatte ilk konaklama yerine ulaşmış olduk. Yarın ikinci konaklayacağımız mevziyi gidip tespit ettik. Orası 21 kilometrelik bir yürüyüşe tekabül ediyor. Bugün sadece bir kere mola verdik. Yarın üç ayrı noktada yaklaşık 5'er kilometrelik mesafelerde molalar vereceğiz. Üç moladan sonra dördüncü molamız, konaklama şeklinde sonuçlanacaktır."

Yürüyüşe yarın sabah saat 8'de devam edeceklerini bildiren Bingöl, "Planlamaya göre 24 günün sonunda Maltepe Cezaevinin önüne varmış olacağız. Ancak Sayın Berberoğlu, bir başka cezaevine taşınırsa yürüyüşümüzün sonlanması elbette o cezaevine kadar sürecek." dedi.

AA