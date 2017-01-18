Kılıçdaroğlu ve Bahçeli Görüşmesi Sona Erdi
Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören Anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmelerinin başlayacağı gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli, Meclis'teki makam odasında kabul ettiği Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. Kritik görüşme 45 dakika sürdü.
Görüşme sonrası açıklama
Kılıçdaroğlu görüşme sonrası "MHP Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir partisidir. Benim şahsen görüşmeye ihtiyacım vardı. Sayın başkanı ziyaret ettim. Lütfedip kabul ettiler. Anayasa değişikliği ile ilgili kaygılarımı paylaştım. Kendisine çok teşekkür ederim" diye konuştu.
Devlet Bahçeli ise, “Sayın genel başkan gerekeni söyledi" demekle yetindi.
Twitter'dan sert mesajlar vermişti
Kılıçdaroğlu'nun talep ettiği görüşme öncesinde Bahçeli, Twitter hesabından CHP'nin anayasa görüşmelerindeki tutumuna yönelik sert mesajlar vermişti. Dün Meclis'te partisinin grubunu toplayan CHP lideri, Bahçeli'nin sözlerinin hatırlatılması üzerine randevunun iptal edilmeyeceğini belirterek, "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" demişti.
Görüşme, Başbakan Binali Yıldırım'a da sorulmuş, Yıldırım, "Bu görüşmeyle ilgili görüşüm yok. Ne konuşacaklar bilmiyorum. 1. tur oylama tamamlandı. Ama Sayın Bahçeli'nin açıklamasından ne konuşulacağı belli oldu" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Kılıçdaroğlu'na eşlik eden CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Levent Gök'ün ise görüşmeye katılmadı. (Yeni Şafak)
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