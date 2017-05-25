Kılıçdaroğlu Vatan Partisi’ni Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halk oylamasından sonra yaptığı “teşekkür ziyaretleri” kapsamında, genel başkan yardımcıları Bülent Tezcan ve Haluk Koç ile gittiği Vatan Partisi’nde Genel Başkan Doğu Perinçek ile görüştü.

AA’da yer alan habere göre, bir saat süren görüşmenin ardından açıklamada bulunan Perinçek, ziyaret sırasında çok verimli görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu da son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyerek, Türkiye’nin geleceği konusunda umutlu olduklarını ifade etti.

Kılıçdaroğlu bir soru üzerine Meral Akşener ile de görüşeceğini bildirdi.