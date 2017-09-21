Kılıçdaroğlu Toplumu Suriyeli Muhacirlere Karşı Kışkırtmayı Sürdürüyor!

Haksöz Haber

Giresun’da fındık üreticilerinin hükümetten taleplerini gündemleştirmek için düzenlenen yürüyüşün ardından düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine Suriyeli muhacirleri hedef aldı.

Halkın yaşadığı sorunları, sıkıntıları muhacirlerle bağlantılandırmaktan vazgeçmeyen Kılıçdaroğlu, “Suriyeliler birinci sınıf, Karadenizli fındık üreticisi ikinci sınıf vatandaş oldu.” dedi.

Kılıçdaroğlu, mitingde yaptığı konuşmada, “Çiftçiye vereceğiz ama para yok, diyorlar. İnanıyor musunuz para olmadığına?” diye sordu ve şunları söyledi:

“Çiftçiye para yok, Suriyelilere kaç para harcadılar biliyor musunuz? 30 milyar dolar. Ben söylemiyorum, onlar söylüyor. Onlar oldu birinci sınıf vatandaş, Karadenizli fındık üreticisi oldu ikinci sınıf vatandaş.”

Suriyeli muhacirlerin hangi şartlarda yaşadığını görmezden gelerek, kirli bir popülist söyleme sarılan Kılıçdaroğlu, şunları da söylemekten çekinmedi:

“Suriyelilere verdin 30 milyar dolar. Ya biz fındık ektik, alın teri döktük. İnsan çalıştırdık. Gübre aldık. Alacaksın fındığı, göndereceksin dışarıya. Milyarlarca dolar para gelecek Türkiye’ye. Bizim alın terimizin karşılığını vermiyorsun, çalışmayan Suriyeliye 30 milyar dolar para harcıyorsun. Bunun hesabını herhalde Karadenizli sormak zorunda.”