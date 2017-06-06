Kılıçdaroğlu Tezvirata Başladı: Katar ve Türkiye İhvan’ı Barındırmaktan Vazgeçmeliymiş!

HAKSÖZ-HABER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada ABD’nin yönlendirmesiyle Suudi Arabistan ve Mısır öncülüğünde start verilen Katar ablukasına dair konuştu. Konuyu İhvan’a destek özelinde İslami hareketlere karşı bir saldırı aracı olarak kullanan Kılıçdaroğlu, "Avrupa'yı karşımıza aldığımız gibi, İslam dünyasını da karşımıza aldık" ifadelerini kullanmak suretiyle Katar’ı rehin almayı amaçlayan bloğa destek çıktı. Hızını alamayan Kılıçdaroğlu, Türkiye ile Almanya arasında yaşanan İncirlik krizinin faturasını da şu sözlerle AK Parti’ye kesti:

"IŞİD'e karşı mücadelede biz batı dünyasını yanımızda görmek istiyorsak, her türlü kolaylığı sağlamamız lazım."

Katar ve Türkiye İhvan’ı Barındırmaktan Vazgeçmeliymiş!

Katar’ın yanı sıra AK Parti’yi de İhvan ile arasına mesafe koymaya çağıran Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuyla ilgili sözleri şöyle:

“Katar İhvan'a desteğini kesmeli. Yani Müslüman Kardeşler'e. Adalet ve Kalkınma Partisi, İhvan'ı destekleyen siyasetten uzak durmalı. Rabia simgesinden de vazgeçmeli. Çünkü Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Müslüman Kardeşler'i terör örgütü olarak görüyor. Siz gitmişsiniz Müslüman dünyanın bir kısmının terör örgütü olarak gördüğü İhvan'ın simgesini getiriyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin simgesi haline getiriyorsunuz. Hani bunun yerlisi, hani bunun millisi? Ne yerli, ne milli! Bir terör örgütünün dört parmağını getirdiniz kendi simgeniz yaptınız. Akıl alacak şey değil. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İhvan'dan desteğini süratle çekmesi lazım.”