Kılıçdaroğlu Nobel'e Aday Gösterildi
CHP'li Gürsel Tekin, Ankara'dan İstanbul'a yürüyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı sivil toplum kuruluşları tarafından Nobel'e aday gösterildiğini söyledi.
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CHP İstanbul milletvekili Gürsel tekin, bugün katıldığı bir televizyon programında bazı sivil toplum kuruluşlarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Adalet Yürüyüşü nedeniyle Nobel ödülüne aday gösterdiğini söyledi.
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu MİT TIR'ları davasında hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a doğru 'adalet yürüyüşü' başlatmıştı. Yaklaşık 429 kilometrelik yürüyüş 25 günde tamamlanmıştı.
Etiketler : kemal kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşü, nobel ödülü
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