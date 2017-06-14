Kılıçdaroğlu: İstanbul Maltepe Cezaevine Yürüyeceğiz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Güvenpark'tan başlayacağı yürüyüşe ilişkin, "İstanbul Maltepe Cezaevine yürüyeceğiz, kaç gün sürerse." dedi.
A+A-
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, 25 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutuklanmasının ardından yarın Güvenpark'tan başlayacağı yürüyüşe ilişkin soruya, "İstanbul Maltepe Cezaevine yürüyeceğiz, kaç gün sürerse" dedi.
HABERE YORUM KAT