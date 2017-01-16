Kılıçdaroğlu ile Bahçeli Görüşecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, anayasa değişiklik teklifiyle ilgili görüşmek için MHP Genel Başkanı Bahçeli'den randevu istedi. İki lider Çarşamba günü bir araya gelecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Genel Kurulu'nda ilk tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifiyle ilgili görüşmek için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den randevu istedi. İki lider Çarşamba günü saat 12.00'de Meclis'te bir araya gelecek. Birinci tur görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM İçtüzüğü gereği, iki gün ara verildikten sonra ikinci tur görüşmelere başlanabiliyor. Pazar akşamı tamamlanan birinci tur görüşmelerin ardından ikinci tur 18 Ocak Çarşamba başlayacak. AA