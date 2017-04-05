Kılıçdaroğlu Gaziantep’te “Evet” Çadırını Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te “evet” çadırını ziyaret edip çadırda bulunan gençlere başarılar diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’daki PKK operasyonunda yaklaşık olarak 20 gün önce hayatını kaybeden Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan’ın Gaziantep’in Şehitkâmil ilçesindeki babaevini ziyaret etti.

Yaklaşık yarım saat süren ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından seçim otobüsüyle Fevzi Çakmak Bulvarı ve Ordu Caddesi’ni takip ederek halkı selamladı.

AA’da yer alan habere göre, Gaziantep Üniversitesi Bulvarı’ndaki “evet” çadırının önünde otobüsünü durduran Kılıçdaroğlu, çadırdaki gençleri ziyaret etti.

Seçim çalışmalarında gençlere başarılar dileyerek, anayasada yapılacak değişikliklerle ilgili sohbet eden Kılıçdaroğlu’nu çadırdaki gençler, “Sizin için de ‘evet’ diyoruz. İnşallah yüzde 65’le geliyoruz.” diye uğurladı.