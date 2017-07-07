“Kıbrıs Konferansı Sonuçsuz Kaldı”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle İsviçre'nin Crans-Montana kentinde 10 gündür devam eden Kıbrıs Konferansı'nın sonuçsuz kaldığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Adada) Kalıcı ve adil bir çözüm için Kıbrıs Türk tarafı müzakere masasında her zaman üzerine düşeni yapmıştır." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Bu sonuç BM iyi niyet misyonu parametreleri içerisinde bir çözümün imkansızlığını ortaya koymuştur. Artık bunda ısrar etmenin anlamı yoktur." diye konuştu.