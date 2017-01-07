KHK’yla Kapatılan 83 Derneğin Listesi

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07.01.2017 01:44
KHK’yla Kapatılan 83 Derneğin Listesi
Yeni yayınlanan KHK ile 83 dernek kapatıldı.

Resmi gaztede yayınlanan KHK ile kapatılan 83 derneğin tam listesi şöyle…

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