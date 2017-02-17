KHK’lar, İhraçlar ve Hukuk
- Yorumlar 0
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
RÖPORTAJ
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Bombardımanda İki Bacağını Kaybeden Çocuğun Feryadı Yürek Dağladı
- Bunlar da İçimizdeki Charlie Hebdolar!
- MİT ve Emniyet'in Bylock Raporu
- “Açığa Alma” ve “İhraçlar”a Dair KHK’lar Yeniden Değerlendirilmeli
- Pakistan'da Türbeye Canlı Bomba Saldırısı
- Hakkında Soruşturma Açılan AK Partili Ozan Erdem İstifa Etti
- Hayırda Buluşanlar Topluluğu Muş-Yeşilova’da Çocukları Sevindirdi
- Taksim Camisi İçin İlk Kazma Bugün Vuruluyor
- Evlilik Programlarına Verilen Cezalar 11,2 Milyon Lirayı Aştı!
- Lübnan'da "Suriyeli Anneler" Etkinliği
- Sokak Lambalarını Onarmaya Giden Aracı Yaktılar!
- Yazıcıoğlu Davasında 10 Polis Tutuklandı
- Bunlar da İçimizdeki Charlie Hebdolar!
- Sokak Lambalarını Onarmaya Giden Aracı Yaktılar!
- “Açığa Alma” ve “İhraçlar”a Dair KHK’lar Yeniden Değerlendirilmeli
- IŞİD Hücresi Liva El-Aksa, 150’den Fazla Esir Direnişçiyi İnfaz Etti
- 'İç Savaşa Hazırlanın' Diyen AK Partilinin İstifası İstendi
- Batıda Sağın Yükselişi ve İslam Dünyasının Geleceği
- İlkesizliği İlke Edinmek!
- Erdoğan’ın Konuşması ve İran’ın Yayılmacı Politikaları
- Tarihin Penceresinden Emperyalist Rusya’nın Kürt Kartı
- HDP'li Ferhat Encü İçin Tahliye Kararı
- Hulusi Akar: El Bab Operasyonu Bitti; Sırada Rakka ve Münbiç Var
- Ahraru’ş-Şam İdlib’deki Üslerini Terk Etti!
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim