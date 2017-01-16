KHK Marifetiyle İhraç Edilen Polis Memuru Metin Kaplan’ın Mektubu

Muş Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapmakta iken 04.10.2016 tarihinde ihraç edildiğini öğrenen Metin Kaplan’ın mektubunu ilginize sunuyoruz…

Muş Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'nde 223468 sicil sayılı polis memuru olarak görev yapmakta iken 04.10.2016 tarihli ve 2016/820 sayılı bakanlık makamının onayı ile görevden uzaklaştırıldığıma dair Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 03.10.2016 tarihli ve 2016100319135559188 sayılı yazısı tarafıma tebliğ edildi. 06.01.2017 tarih ve 679 KHK listesinin 1501 sıra sayılı listesinde ismimin yer aldığı ve meslekten ihraç edildiğimi öğrenmiş bulunmaktayım.

2004 ile 2011 yılları arasında her şey kanuni ve hukuki olarak yapılırken 2012 yılı başında o zaman görevde olan ve daha sonradan FETÖ üyesi olduklarını anladığım KOM Şube Müdürü T.U yine aynı Şubede görevli Komiser Yardımcısı M. K ve Komiser Yardımcısı A. A isimli rütbelilerin dinlemeleri çin kullanmış olduğumuz TİB’in Kanuni Dinleme Modülü dışında bu üslerimin talimatları doğrultusunda TİB NOT denen bir program bilgisayara yükleyip dinleme yapmamızı ben ve büroda çalışan arkadaşlarımdan istediler. Bu verilen emrin yasal olmadığı ve hukuki bir dayanağının da olmadığını dile getirip burada dinlenen seslerin bu programı yapanların eline rahatlıkla geçebileceğini söylememe rağmen makamlarını ve rütbelerini kullanarak bana baskı yaptılar ve yapmadığım taktirde de şubeden gönderecekleri tehdidinde bulundular. Ben özellikle Şube Müdürü T.U ve Komiser Yardımcısı M. K‘e yazılı talimat vermelerini istedim. Bana bu yazılı talimatı vermiyoruz deyip ayrıca baskı kurmaya çalıştılar. Ben verilen emrin hukuka aykırı olduğunu dile getirip bu emri yerine getirmedim.

KOM Şube Müdürlüğünde beraber çalıştığım B. H isimli polis memuru ile birlikte hiç bir gerekçe gösterilmeksizin tayinimiz Bilişim Suçlar Müdürlüğü’ne çıkarıldı. B. H isimli polis memurunu tekrar KOM Şubeye almak için aynı gün içinde üç kez yazışma yapılarak tekrar KOM Şubeye ataması yapıldı. Ben ise Muş Bilişim Şubede çalıştım. Daha sonra o zamanın Şube Müdürü T.U ve yardımcısı M.K’e şubeden neden çıkarıldığımı sorduğumda öyle uygun gördüklerini söylediler ve başka hiçbir açıklama yapmadılar. Ben bu durumu o zamanın Personel Şube Müdürü olan H. Ç ‘a anlatmaya gittim fakat beni odadan kovdu, ilgilenmedi. Üç kez o zamanın Emniyet Müdürü olan M.D ‘a gittim beni kabul etmedi.

Daha sonra Emniyet Müdür Yardımcısı olan S. G ‘e gittim kısa bir süre beni dinledikten sonra “tayinin Bingöl iline çıkmış git orda başla fazla kurcalama ihracın arkandan gelmesin” deyip beni odasından gönderdi.

Her yıl sicil notum çok iyi düzeyde iken Şube Müdürü T.U ve yardımcısı M. K tarafından 2012 yılında kanunsuz emirlerini yerine getirmediğimden sicil notum düşük verildi.Sonra aynı yıl Bingöl iline tayinim çıkarıldı.

2012 yılında Bingöl iline gittim ve KOM Şubede göreve başladım. Bingöl ilinde göreve başladıktan sonra mesai arkadaşımdan duyduğum üzere Muş Kom Şube Müdürü olan T.U Bingöl KOM Şube Müdürüne telefon açıp “Çok tehlikeli bir memur geliyor dikkat edin” diye uyarıda bulunduğunu öğrendim. Bingöl İlinde çok başarılı üç yıl geçirdikten sonra FETÖ üyesi olan Muş KOM Şubede ki amirlerin tayinleri çıktığından ve memleketim olan Bitlis İline yakın olması nedeniyle ve ayrıca emekliliğime dört yıl kalarak burada emekli olurum düşüncesiyle yeniden Muş ilini tercih ederek Muş iline atandım. Gerek Muş ilinde ve gerekse Bingöl ilinde çalıştığım süreler içerisinde FETÖ terör örgütü ile hiçbir bağım ve bağlantım olmamış, onları destekler nitelikte hiçbir girişimim olmamış hatta Bingöl’de çalıştığım süre zarfında bu terör örgütünü eleştirmiş ve onları kötülemişimdir. 2015 yılında Bingöl İlinde hiç tanımadığım ve hiç görüşmediğim Bingöl Çocuk Şube Müdürlüğünde çalışan bir polis memurunun internet sitesinden Bingöl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan 600’e yakın personelin ismi FETÖ terör örgütü ile ilişkilendirilerek iftira atmaya çalıştığı tespit edilmiş, internet sitesinde isimli listesi yayınlayan (Hatta bu listenin PKK terör örgütü eline geçtiği söylendi) Mesut isimli polis şüpheli olarak ifadesi alınmış, benimle ilgili olarak alınan ifadesi de beni tanımadığını sadece 17/25 Aralık’tan sonra Kom şubede çalışan personellerin alındığı, Metin KAPLAN’ın alınmadığı için böyle bir iftira attığını beyan etmiş, bu şahıs hakkında Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına vermiş olduğum dilekçemde bana iftira atan şahıstan davacı ve şikayetçi oldum ve halen bu şahıs hakkında Bingöl Asliye ceza mahkemesinde 2015/966 soruşturması devam etmektedir.

Son dönemlerde dillenen bir konu ise henüz temizlenemeyen bu vatan hainlerinin kendilerini kamufle etmek için bu terör örgütü ile ilgisi olmayanları kişisel problemleri, kin ve nefrete dayalı asılsız ihbarlar edip kendilerine alan yaratıp ve rahat hareket etmek şeklinde bazı duyumlar alınmaktadır. Bu listeyi kimlerin yaptığı ve ne şekilde tespiti yapıldığı konusu iyi şekilde araştırılmalı ve kesinlikle bir hukuksuzluğu mahal verilmemelidir.

15 Temmuz 2016 tarihinden önce vatanıma bağlılığım alenen ortada iken 15 Temmuz gecesi bu terör örgütünün darbe girişimini lanetlemiş ve güvenlik mensubu olmam hasebiyle birçok arkadaşım evde uyurken darbeden bi haberken ben onlara telefon açıp ivedilikle Emniyet Müdürlüğü’ne gidip savunma yapmamız gerektiğini ve vatan hainlerine kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğimi söyleyerek üç adet ruhsatlı silahımı yanıma alarak şubemi müdafaa etmeye gittim.(Bu arkadaşım halen çalışmakta istenildiğinde bilgisine başvurulabilir) Üç gün üç gece boyunca eve gitmeden bir elim tetikte arkadaşlarımla birlikte nöbet tuttum.( o gece çalışan tüm arkadaşlarım şahittir) Gerek beraber mücadele ettiğim silah arkadaşlarım gerek yakınlarım ve çevrem bu davadaki hassasiyetime şahit olmuşlardır ve o gece memlekette ki tüm aile bireylerini meydanlara davet etmişimdir.

Bu şahitler yeteri kadar delil teşkil etmiyorsa gerek 15 Temmuz süreci öncesi ve gerek 15 Temmuz gecesi ve sonrası tüm telefon kayıtlarım ve sosyal medyadaki paylaşımlarım incelenirse FETÖ denen bu terör örgütüne karşı nasıl durduğum ve duruşumun nasıl olduğu ve bu terör örgütü ile bir bağımın olmadığı ortaya çıkacaktır

18 yıllık polis memurluğum süresince çalıştığım hiçbir birimde kanunsuz hiçbir eylem içerisinde bulunmadım ve hukuka aykırı hiçbir işlem yerine getirmedim. Fakat bu FETÖ terör örgütü mensupları tarafından bu kadar zulüm görmüş ve haksızlığa uğramış ayrıca vatanına ve milletine canımı malımı verircesine bağlı olmama rağmen insanın gururunu, haysiyetini ve toplumdaki itibarını yerle bir eden bu alçak terör örgütü ile ilişkilendirilmem beni kahrediyor. Ayrıca İstanbul ve Ankara illerinde okuyan iki baldızımı TÜRGEV’in yurduna yerleştirdim. Onları oraya yerleştirmek için çabam olmuştur. Bütün bu haksızlıklara rağmen 92 gün boyunca hiçbir savunma hakkı verilmeden ne adli ne de idari soruşturmaya tabi tutulmadan 18 yıllık meslek hayatımın bir çırpıda yok edilmesi haksızlıktır. İdam mahkumuna bile savunma hakkı verilirken bana bu hakkın verilmemesi nasıl yorumlanabilir. Benim terör örgütü üyesi yaftası ile açığa alınmam beni kahrediyor. Yukarıda belirttiğim dönemde ismi geçenlerin tamamı ya cezaevinde ya da meslekten ihraç edilmiş durumdadırlar. Benim kesinlikle bu terör örgütü ile hiçbir bağım irtibatım iltisakım bulunmamaktadır. İhraç olmam son derece haksız bir durumdur ve bu durumun adil bir soruşturma sürecinden geçirilmesini istiyorum.

En başından beri milletin refahı ve ümmetin maslahatı için çalıştığını gördüğüm ve bu nedenle sonuna kadar desteklediğim Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bugün benim için de adaleti sağlayacağını umut ediyorum. Saygılarımla..

Metin Kaplan