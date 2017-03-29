KHK İle 416 Kişi Kamudaki Görevlerine İade Edildi

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29.03.2017 22:18
KHK İle 416 Kişi Kamudaki Görevlerine İade Edildi
Kanun Hükmünde Kararname ile 416 kişi kamudaki görevlerine iade edildi.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 688 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 416 kişi kamudaki görevlerine iade edildi. 

Göreve İade Edilenlerin Listesi

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