KHK ile 1 Milyon Gurbetçiye Oy Kullanma İmkanı
Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yurt dışında yaşayan ve adres değişikliği yapmaması nedeniyle anayasa değişikliği için yapılması planlanan referandumda oy kullanamayacak yaklaşık 1 milyon seçmenin oy kullanmasının önünün açıldığı bildirildi.
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un geçici maddesinde yer alan "31/12/2016 son tarih olmak üzere milletvekili genel seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimi ve halk oylamalarında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesindeki hükümlerle sınırlı kalınmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak veya mevcut bilgilerle Yurt Dışı Seçmen Kütüğü oluşturulabilir." hükmü gereğince 31 Aralık 2016 tarihinden sonra yurt dışında yaşayan ve adres değişikliği yapmayan 1 milyon seçmen oy kullanamaz duruma düştü.
Resmi Gazete'de 6 Ocak'ta yayımlanan 680 sayılı KHK ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 49'uncu maddesinin mülga üçüncü fıkrası "Yerleşim yeri adresi yurt dışında olan Türk vatandaşlarının adres kayıtları, yaşadıkları ülkede kullanılan adres verilerine veya o ülke ve bağlı olduğu temsilcilik bilgisine göre tutulur." şeklinde değiştirildi.
Bu değişikliğin ardından yurt dışında yaşayan ancak oy kullanamayacak durumda olan 1 milyon seçmen, anayasa değişikliğine ilişkin yapılması planlanan referandumda oy kullanabilecek.
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