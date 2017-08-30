KHK İhraçları Bir İntihara Daha Yol Açtı

HAKSÖZ-HABER

FETÖ ile mücadele kapsamında meslekten ihraç edilen Sevgi Balcı isimli 3 çocuk annesi canına kıydı. 29 Ekim 2016’da çıkarılan KHK ile meslekten ihraç edildiği belirtilen Sevgi Balcı’nın biri 7 aylık bebek olan üç çocuğu öksüz şimdi. Cenazesi Burdur’da toprağa verilen Sevgi Balcı’nın eşinin de KHK marifetiyle meslekten ihraç edilenler arasında olduğu kaydedildi.

Sevgi Balcı duçar kaldığı durum karşısında çaresizlik psikolojisi içerisinde canına kıyan tek örnek değil. Daha önce de buna benzer vakıalar medyaya yansıdı, yansımakta. Ne var ki yetkiler için bu tür olaylar FETÖ ile mücadele yöntemini gözden geçirme vesilesi olarak görülmedi. Çoğunun hikayesi gündem bile olmadı. Son olarak Sevgi Balcı’nın canına mal olan bu ilgisizlik kim bilir daha kaç can alacak? FETÖ ile mücadele yönteminde günün birinde vicdan galebe çalıp özeleştiri yapılır mı bilinmez ama bu durum karşısında birilerinin içinin gayet rahat olduğu anlaşılıyor. Şu halde içerisine sürüklendiği çaresizlik sonucunda Sevgi Balcı ve daha onlarcasının canına kıymasını ve geride birçok öksüz bırakmasını ya boş bakışlarla seyreden veya da ilgisizlik içerisinde geçiştirenler yarın mahşerde Allah’a verecekleri hesabı iyi düşünmeliler!