Keşmir’e Havan Topu Saldırısı: 6 Sivil Hayatını Kaybetti

Pakistan’da ordudan yapılan açıklamada, Hindistan-Pakistan sınırındaki Keşmir bölgesinde yer alan Çappar, Harpal ve Çarva mıntıkalarını hedef alan ve Hindistan ordusu tarafından gerçekleştirildiği belirtilen havan topu saldırısında 4’ü kadın olmak üzere 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 26 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralanandan 15’inin kadın, 5’inin de çocuk olduğu ifade edilen açıklamada, Pakistan’a bağlı güçlerin saldırıya karşılık verdiği kaydedildi.

Himalayalar’da Hindistan ile Pakistan arasında, Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı bir bölge olan Keşmir, iki ülkenin İngiltere’den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947’den bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir ile Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgelerini ayıran kontrol hattında zaman zaman taraflar arasında çatışmalar çıkıyor. Taraflar birbirlerini 2003 tarihli ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçluyor.

Hindistan ve Pakistan arasında, İngiltere’den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947’den bu yana tartışma konusu olan Cammu Keşmir’de yaşanan şiddet olaylarında 70 bin kişi hayatını kaybetti.

Cammu Keşmir’deki Müslüman direniş grupları, 1989’dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan’a bağlanmak için eylem yapıyor.