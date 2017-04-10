Keşmir'de Kalabalığa Ateş Açıldı: 8 Ölü, 100'den Fazla Yaralı

»Ana Sayfa»Keşmir
10.04.2017 17:16
Keşmir'de Kalabalığa Ateş Açıldı: 8 Ölü, 100'den Fazla Yaralı
Cammu Keşmir'de seçmenlerin yalnızca yüzde 6'sının oy kullandığını ara seçimlere karşı çıkan kalabalığa güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir Bölgesi'nde, güvenlik güçlerinin, ara seçimlere tepki gösteren kalabalığa ateş açması sonucu 8 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

Yetkililer, bölgede düzenlenen ara seçim sırasında güvenlik güçlerinin 8 sivili öldürmesine tepki göstermek için direnişçilerin yaptığı protesto çağrısının ardından okulların ve iş yerlerinin kapandığını bildirdi.

Aynı zamanda, bağımsızlık yanlısı Keşmirlilerin grev çağrısının Cammu Keşmir'de hayatı felce uğrattığı kaydedildi.

Diğer yandan, ordu sözcüsü Albay Rajesh Kalia, direnişçi olduğu sanılan 4 kişinin Pakistan topraklarından Cammu Keşmir'e geçmesinin ardından çıkan silahlı çatışmada öldürüldüğünü belirtti.

Srinagar seçim bölgesinde dün düzenlenen ara seçimleri durdurmak isteyen bağımsızlık yanlısı göstericiler ile çıkan çatışmanın ardından güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 5 kişinin öldüğü belirtilmişti.

Hükümet güçlerinin, taş atan göstericilere ateş açması sonucu en az 100 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Soyadını vermek istemeyen seçim görevlisi Shantmanu, göstericilerin Srinagar, Budgam ve Ganderbal'daki birçok yerde kurulan elektronik oy makinelerine zarar vermeye çalıştığını söylemişti.

Düzenlenen ara seçime katılımın az olduğunu belirten Shantmanu, seçimin sona ermesine az bir zaman kalmasına rağmen bölgedeki 1,3 milyon seçmenden yalnızca yüzde 6'sının oy kullandığını kaydetmişti.

Srinagar temsilcisinin geçen yıl çıkan olaylarda sivillerin öldürülmesini protesto etmek için istifa etmesi sonucu, parlamentoda kente ayrılan sandalye boşalmıştı.

Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana tartışma konusu olan Keşmir'de 70 bin kişi, şiddet olaylarında yaşamını yitirdi.

Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.

AA

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Keşmir’de Üç Hint Askeri Öldürüldü17 Aralık 2016 Cumartesi 18:18
  • Keşmirliler 4 Ay Sonra İlk Kez Cuma Namazı Kılacaklar25 Kasım 2016 Cuma 11:13
  • Keşmir'de 133 Gün Sonra İnsanlar Sokakta19 Kasım 2016 Cumartesi 11:45
  • Keşmir'de Eğitim Hayatı Durdu02 Kasım 2016 Çarşamba 14:34
  • YÖK'ün İş Garantili Bursu Keşmir'den Başladı31 Ekim 2016 Pazartesi 10:13
  • Hint Güçleri Keşmir’de Üç Müslümanı Şehit Etti06 Ekim 2016 Perşembe 13:39
  • Keşmir'de Son İki Ayda 106 Sivil Katledildi27 Eylül 2016 Salı 19:56
  • Keşmir'de Hint Askerlerinin Zulümleri Devam Ediyor26 Eylül 2016 Pazartesi 21:25
  • Keşmir’de 17 İşgalci Hindistan Askeri Öldürüldü18 Eylül 2016 Pazar 14:01
  • Keşmir'de Hindistan Baskısı Sürüyor!02 Eylül 2016 Cuma 12:00
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim