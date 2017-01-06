Keşmir'de Direnişçi Grubun Lideri Şehit Edildi

»Ana Sayfa»Keşmir
06.01.2017 16:00
Keşmir'de Direnişçi Grubun Lideri Şehit Edildi
Cammu Keşmir'de direnişçi grubun liderlerinden Muzaffer Ahmed, Hindistan güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada vurularak şehit edildi.

Hindistan’ın işgali altında bulunan Cammu Keşmir bölgesinde El Bedir direnişçi grubunun liderlerinden Muzaffer Ahmed'in güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldürüldüğü bildirildi.

Hindistan polis sözcüsü, Srinagar kentinde direnişçi grup El Bedir ile Hindistan güvenlik güçleri arasında dün gece çatışma çıktığını El Bedir'in liderlerinden Ahmed'in öldüğünü açıkladı.

Ahmed, Keşmir'in kuzeyindeki Sopore kasabasında defnedildi.

Cammu Keşmir'de geçen yıl çıkan çatışmalarda 87 Hint askeri ve 165 silahlı grup üyesi ölmüştü. Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947 yılından bu yana tartışma konusu olan Keşmir'de 70 bin kişi şiddet olaylarında yaşamını yitirdi.

Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.

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