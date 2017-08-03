Keşmir'de Çatışma: 4 Ölü

Hindistan'ın işgali altında bulunan Cammu Keşmir bölgesinde çıkan iki çatışmada 2 Hint askeri ve 2 direnişçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis Şefi S.P. Vaid yaptığı açıklamada, Şopiyan bölgesinde askerlerle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 2 askerin öldüğünü belirtti. Vaid, Kulgam bölgesinde çıkan başka bir çatışmada da 2 direnişçinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Himalayalar'da Hindistan ve Pakistan arasında Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Keşmir, iki ülkenin İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor. Bölgedeki şiddet olaylarında bugüne kadar yaklaşık 70 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA