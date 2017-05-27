Keşmir'de Bir Hizbu'l Mücahidin Komutanı Daha Şehit Edildi

Hindistan işgali altında bulunan Keşmir'de bu sabah Hizbu'l Mücahidin grubuna düzenlenen saldırıda grubun önde gelen komutanlarından Sabzar Ahmad Bhat şehit edildi.

Sabzar Ahmad Bhat, Keşmir'in başkenti Srinagar'ın 40 kilometre kadar güneyinde (25 mil) Tral bölgesinde meydana gelen bir çatışmada şehit edildi.

Hizbu’l Mücahidin grubu, 1989 yılından bu yana Himalaya topraklarında Hindistan egemenliğine karşı savaşan en büyük yerli silahlı grup olarak biliniyor.

Polis şefi Shesh Pal Vaid AFP'ye verdiği demeçte "Evet, Sabzar Ahmad Bhat silahlı saldırıda öldürüldü ve operasyon devam ediyor" dedi.

Polis, yüzlerce köylünün güvenlik güçlerine kayalar atarak kordonu kırmaya çalıştığını ve bunun sonucunda en az 10 kişinin yaralandığını söyledi.